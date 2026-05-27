Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι (4.746) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης.

Για την ανάγκη αναπλήρωσης υποψηφίου που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του στο πλαίσιο της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2022 και ειδικότερα για την πλήρωση μιας (1) θέσης μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15.1.2021), κλήθηκαν οι υποψήφιοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Νομικών (κωδ. 560), που περιλαμβάνονται στον πίνακα της σχετικής Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, προηγούνται μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών άρχισε στις 21 Μαΐου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 4 Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τριάντα δύο (32) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).

Μηνυτήρια αναφορά ΟΙΕΛΕ

Αυτήν την εβδομάδα λήγει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, καθώς και η προθεσμία επικαιροποίησης των φακέλων (δηλαδή η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών) των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ του υπουργείου Παιδείας,. Την περίοδο αυτή επέλεξε, προφανώς καθόλου τυχαία, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) να υποβάλει στην Εισαγγελία Αθηνών μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και πιστοποιήσεων τα οποία μοριοδοτούνται στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Είχε προηγηθεί ένα τρίμηνο επανειλημμένων καταγγελιών και επιτακτικών αιτημάτων της ΟΙΕΛΕ για διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ είχε συναντηθεί για το θέμα αυτό και με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, εκθέτοντας τους προβληματισμούς της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΟΙΕΛΕ, το «κύκλωμα παραγωγής τίτλων και πιστοποιήσεων» χρησιμοποιείται τόσο για τη μοριοδότηση των υποψηφίων στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ αλλά επίσης και για τη μισθολογική/βαθμολογική εξέλιξη των ήδη υπηρετούντων στο Δημόσιο. Κινείται δε σε τρεις κατευθύνσεις:

Η πρώτη αφορά τη συγγραφή διατριβών, τόσο για μεταπτυχιακά όσο και για διδακτορικά, από εταιρείες που πλασάρονται ως δήθεν «συμβουλευτικές» αλλά επί της ουσίας συγγράφουν από την αρχή μέχρι το τέλος τις εργασίες των πελατών τους. Οι εταιρείες αυτές διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία κύρωση στο Διαδίκτυο.

Η δεύτερη αφορά μεταπτυχιακά/διδακτορικά, κυρίως εξ αποστάσεως, από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, που χορηγούνται αντί συγκεκριμένου τιμήματος χωρίς επί της ουσίας οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν πραγματικά τα απαραίτητα μαθήματα ή να κάνουν έρευνα (για την περίπτωση των διδακτορικών). Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίαρχος είναι ο ρόλος στο κύκλωμα δύο ιταλικών Πανεπιστημίων, των οποίων τα στοιχεία είναι γνωστά στην πολιτεία.

Η τρίτη και πιο κραυγαλέα αφορά τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών (κυρίως αγγλικών) και πληροφορικής σε αδιανόητα σύντομο χρόνο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μεγάλες αλυσίδες διαφημίζουν τη δυνατότητα κτήσης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου C2 σε 3-4 μήνες, όταν οι επαΐοντες του χώρου αναφέρουν πως απαιτείται τουλάχιστον μια διετία για την απόκτηση τίτλου που αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει πραγματική και ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων οι φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας είναι 47, όταν σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες είναι μόλις 2-3. Το γεγονός αυτό προκαλεί τόσο οργή όσο και θυμηδία στους αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγελαφική σε ό,τι αφορά τους φορείς πιστοποίησης πληροφορικής, οι οποίοι, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην ΟΙΕΛΕ, δίνουν πιστοποιητικά συχνά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, δεδομένου του ότι η κρατική εποπτεία στις εξετάσεις είναι ισχνή ή ανύπαρκτη.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, οι αρμόδιοι φορείς είναι σε πλήρη γνώση των τεκταινόμενων, χωρίς όμως να ενεργοποιείται μηχανισμός ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων. Οι λόγοι αυτής της αδράνειας κατά την ΟΙΕΛΕ είναι πολλοί με βασικότερους, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, τους παρακάτω:

«Η βιομηχανία παραγωγής παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων παράγει ένα ποτάμι μαύρου χρήματος που ποτίζει πολλές τσέπες και έχει δημιουργήσει μια παρααγορά από την οποία σιτίζονται δεκάδες επιτήδειοι (επιχειρηματίες και μεσάζοντες)».

«Στους κόλπους της πολιτικής και της διοικητικής εξουσίας υπάρχουν εκατοντάδες κάτοχοι τέτοιων τίτλων που κινδυνεύουν να χάσουν τίτλους και οφίκια σε περίπτωση που υπάρξει αποφασιστική διερεύνηση του σκανδάλου».

«Η νεοφιλελεύθερη πολιτική κυρίως σε ΗΠΑ αλλά σταδιακά και στην Ευρώπη επιδιώκει την υποβάθμιση των πτυχίων και την επιστράτευση εργαζομένων με δεκάδες άλλα πιστοποιητικά που θα δίδονται επ’ αμοιβή (όπως, π.χ., τα microcredentials). Η εξαγορά τίτλων και πιστοποιήσεων για τη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ που μαίνεται τα τελευταία χρόνια θα οδηγήσει μοιραία στην απαξίωσή τους και στη σταδιακή τους αντικατάσταση από άλλα “προσόντα”που θα απονέμουν ιδιωτικοί φορείς με τις ευλογίες του κράτους».

Οι ανησυχίες της ΟΙΕΛΕ δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν, δεδομένου ότι είναι ουσιαστικές, ενώ οι αιτίες που περιγράφει προφανώς γεννούν τις πρακτικές αυτές. Είναι αναμενόμενο υπό μία έννοια, όταν τα προσόντα αυτά αποτελούν επί της ουσίας το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του Δημοσίου, να αυξάνεται αφενός η ζήτηση από την πλευρά των υποψηφίων για πρόσβαση σε όλα αυτά τα κριτήρια, αφετέρου η προσφορά από την πλευρά των παρόχων, τόσο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (για τους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς τίτλους σπουδών) όσο και των παρόχων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και γνώσης πληροφορικής. Αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται την ανέλεγκτη δράση όλων αυτών των φορέων και την απουσία ρυθμιστικού πεδίου από την πλευρά της Πολιτείας.

Αντ’ αυτού, η Πολιτεία επιλέγει θεσμικά να απαξιώνει τα εκπαιδευτικά προσόντα και να εξιδανικεύει τις δεξιότητες, τόσο στις διαδικασίες πρόσληψης όσο και στις διαδικασίες επιλογής σε θέση ευθύνης, αν λάβει κανείς υπόψη και τις νέες δηλώσεις της υφυπουργού Εσωτερικών για το επερχόμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.