«Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μία ζώνη για να τον χτυπήσουν» αναφέρει στο tanea.gr η μητέρα του 15χρονου που φέρεται πως ενεπλάκη στην άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/05), στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ένας 14χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, και ο 15χρονος να συλληφθεί, ενώ αναζητείται ένας ακόμα ανήλικος που φέρεται πως συμμετείχε στην συμπλοκή.

Ο 15χρονος σήμερα (27/05), οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν προκάλεσε τον καβγά, αλλά προσπάθησε να χωρίσει τρία άτομα, και στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε ένας φίλος του που χτύπησε τον 14χρονο.

«Το παιδί μου βγήκε να παίξει μπουγέλο και είδε δυο αδέλφια να μαλώνουν με έναν φίλο τους. Πήγε να ρωτήσει τι συνέβη και τότε τα έβαλαν μαζί του. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μια ζώνη για να τον χτυπήσουν» υποστηρίζει, από την πλευρά της, η μητέρα του 15χρονου, και προσθέτει πως για να αμυνθεί ο γιος της, πήρε ένα ξύλο.

«Είδε μια φίλη τι συμβαίνει και ενημέρωσε έναν φίλο του ότι τον κυνηγάνε. Ο φίλος του γιου μου όταν πήγε εκεί επιχείρησε να δει τι γίνεται, αλλά η φασαρία συνεχίστηκε και χτύπησε έναν από αυτούς» προσθέτει.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων.