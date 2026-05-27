O ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση δύο ειδών κατεψυγμένου ψαριού της ίδιας εταιρείας, λόγω ανίχνευσης υψηλής συγκέντρωσης υδραργύρου, όπως προέκυψε από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επίσημου προγράμματος παρακολούθησης της ασφάλειας τροφίμων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων, προσδιορισμός μετάλλων σε τρόφιμα» για το έτος 2026, προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» (κατεψυγμένος).

Το προϊόν φέρει τα εξής στοιχεία: Ζώνη αλιείας FAO 87 – Ειρηνικός Ν.Α. Ωκεανός, ημερομηνία κατάψυξης 13-09-2025, ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 13-09-2027 και αριθμό παρτίδας LOT: 07626.

Το συγκεκριμένο προϊόν συσκευάζεται για την εταιρεία Four FISH IKE και φέρει τον κωδικό έγκρισης παρασκευάστριας εταιρείας GR 02-KN-07 EU (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.). Το δείγμα ελήφθη από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στη διάθεση των προϊόντων.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (Α.Α.Δ.Ε.), όπου το προϊόν χαρακτηρίστηκε «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ», καθώς διαπιστώθηκε συγκέντρωση υδραργύρου πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ανάκληση και κατεψυγμένου ξιφία

Για τον ίδιο λόγο, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση του προϊόντος «ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK» 1019, προέλευσης από τις ζώνες αλιείας Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 και Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87.

Το προϊόν έχει ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126.

Συσκευάστηκε από την εταιρεία Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07) για λογαριασμό της εταιρείας FOUR FISH, με έδρα στην Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα. Από εκεί διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, όπου πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (Α.Α.Δ.Ε.) έδειξαν ότι και αυτό το δείγμα ήταν «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ», καθώς περιείχε ποσότητα υδραργύρου υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν.