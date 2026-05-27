Ο Νταν Γκρίνι, που έγραψε το περίφημο επεισόδιο του 2000 όπου η Λίζα Σίμπσον διαδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο 61χρονος Γκρίνι εμφανίζεται αρχικά με στολή μάγου, γκρίζα γενειάδα και ρόμπα, εξαπολύοντας βολές εναντίον Δημοκρατικών, Ρεπουμπλικάνων, δισεκατομμυριούχων και της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ο Τραμπ, ο Βανς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες», δηλώνει στο βίντεο. «Για εκείνους, υπάρχουν χρήμα, εξουσία και ασφάλεια. Όχι όμως για εσάς».

Ο βραβευμένος με Emmy τηλεοπτικός σεναριογράφος εκφράζει την επιθυμία του να βοηθήσει τη χώρα, αλλά παραδέχεται ότι «δεν είναι δικηγόρος». Λίγο αργότερα όμως θυμάται: «Είμαι ένας αυτοαποκαλούμενος προφήτης που πήγε στη Νομική Σχολή, αποφοίτησε, πέρασε τις εξετάσεις… Περιμένετε! Είμαι δικηγόρος!».

Καθώς βγάζει τη στολή του μάγου, αποκαλύπτεται ξυρισμένος και ντυμένος με κοστούμι. «… μπορώ να γίνω πολιτικός. Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Η πλατφόρμα μου: Αμερική για όλους. Ας το κάνουμε αυτό».

Ο Γκρίνι, ο οποίος αυτοαποκαλείται «ο προφήτης», φαίνεται να διεκδικεί την προεδρία ως ανεξάρτητος, με μια «προοδευτική Ρεπουμπλικανική» πλατφόρμα που περιλαμβάνει καθολική υγειονομική περίθαλψη και επιστροφή στην ηθική, σύμφωνα με τη σελίδα του στο Instagram.

Η φήμη του Γκρίνι οφείλεται κυρίως στην προφητική του ικανότητα: στο επεισόδιο των Simpsons που έγραψε πριν από 16 χρόνια, η Λίζα Σίμπσον αναλαμβάνει προεδρική εξουσία και καλείται να διαχειριστεί τα οικονομικά προβλήματα που άφησε πίσω της η, τότε φανταστική, προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.