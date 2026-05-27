Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή προκαλώντας συγκίνηση στο πανελλήνιο. Συντετριμμένοι έφτασαν στον ναό ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους, Βικτώρια, η μητέρα της, Σπυριδούλα και η αδερφή της, Φώφη.

Βαρύ ήταν το κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν στην τελευταία της διαδρομή.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν μετά από πολυετή μάχη, όπως αναφερόταν στην επίσημη ανακοίνωση.

Ανάμεσα σε αυτούς βρέθηκαν πολλοί από τους συμπαίκτες της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, όπως οι Αντώνης Νικοπολίδης, Μιχάλης Καψής, Τάκης Φύσσας, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Άγγελος Μπασινάς, Κώστας Κατσουράνης και Ντέμης Νικολαΐδης, στηρίζοντας τον παλαίμαχο διεθνή αμυντικό.

Το «παρών» έδωσαν επίσης πρώην και νυν συμπαίκτες του Δέλλα, όπως οι Λεωνίδας Βόκολος, Κώστας Χαλκιάς, Ίλια Ίβιτς, Βασίλης Λάκης και Γιώργος Αλεξόπουλος, καθώς και οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Κώστας Μανωλάς.

Παρόντες ήταν ακόμη ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, καθώς και ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα», στηρίζοντας το έργο του για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, με ειδικό κουτί να έχει τοποθετηθεί εντός του ναού για τον σκοπό αυτό.

