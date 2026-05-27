Σήμερα Τετάρτη ( 27/5) στις 12 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή προκαλώντας συγκίνηση στο πανελλήνιο. Συντετριμμένοι έφτασαν στον ναό ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η μητέρα της, Σπυριδούλα και η αδερφή της, Φώφη.

Γεμάτα πόνο ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας της η οποία όταν είδε το φέρετρο της κόρης της είπε «καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου».

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό ενώ η ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας, η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.