Η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» κάνει πρεμιέρα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά.

Η νέα καλοκαιρινή παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου έρχεται στον Πειραιά με σατιρική διάθεση, πρωτότυπα κείμενα, ζωντανή μουσική και ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών και ηθοποιών.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, τα κείμενα και οι στίχοι των τραγουδιών είναι των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης.

Τα δελτία διατίθενται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-15:00, ενώ την ημέρα της παράστασης θα διατεθούν επιπλέον δελτία στο Βεάκειο Θέατρο, έως εξαντλήσεως, με σειρά προτεραιότητας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα – Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια – Μουσική – Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Βοηθός κίνησης: Μαργαρίτα Μπουγιούκα

Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωνητική διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Αγγελική Πολίτη

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής:

Αντώνης Παλαμάρης (μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα)

Κωστής Πυρένης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα)

Βαγγέλης Οικονόμου (μπάσο)

Δημήτρης Τσόλης (τύμπανα, programming)

Παρτιτούρες: Άρης Ζέρβας

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

Οπτική Ταυτότητα Παράστασης

Concept & Art Direction: Αλέγια Παπαγεωργίου, Χρήστος Συμεωνίδης

Styling: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτογραφίες – Artwork & Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Visual Identity: Δημήτρης Γκέλμπουρας