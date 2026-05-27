Η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» κάνει πρεμιέρα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά.
Η νέα καλοκαιρινή παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου έρχεται στον Πειραιά με σατιρική διάθεση, πρωτότυπα κείμενα, ζωντανή μουσική και ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών και ηθοποιών.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, τα κείμενα και οι στίχοι των τραγουδιών είναι των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.
Τα δελτία διατίθενται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-15:00, ενώ την ημέρα της παράστασης θα διατεθούν επιπλέον δελτία στο Βεάκειο Θέατρο, έως εξαντλήσεως, με σειρά προτεραιότητας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Κείμενα – Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης
Πρωτότυπα τραγούδια – Μουσική – Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού
Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Βοηθός κίνησης: Μαργαρίτα Μπουγιούκα
Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Φωνητική διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης
Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Κορογιαννάκης
Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Αγγελική Πολίτη
Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης
Μουσικοί επί σκηνής:
Αντώνης Παλαμάρης (μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα)
Κωστής Πυρένης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα)
Βαγγέλης Οικονόμου (μπάσο)
Δημήτρης Τσόλης (τύμπανα, programming)
Παρτιτούρες: Άρης Ζέρβας
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου
Οπτική Ταυτότητα Παράστασης
Concept & Art Direction: Αλέγια Παπαγεωργίου, Χρήστος Συμεωνίδης
Styling: Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτογραφίες – Artwork & Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης
Visual Identity: Δημήτρης Γκέλμπουρας
