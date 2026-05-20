Μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα (20/5) τη 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, τα δύο θύματα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή (17/5) στη Ρόδο.

Με μαύρα ρούχα και λίγα λουλούδια στα χέρια, συνόδευσαν τις γυναίκες στην τελευταία τους κατοικία, ενώ ο πόνος στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών ήταν αβάσταχτος. Σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας για το δυστύχημα, αλλά και τις νέες μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, διαμορφώνεται σταδιακά η πλήρης εικόνα του συμβάντος. Οι ισχυρισμοί του 44χρονου οδηγού, που παρέσυρε τις δύο γυναίκες, αποτελούν πλέον κομμάτι του παζλ των ερευνών.

Το μεσημέρι, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές τον μήνα, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα έως τη δίκη του.

Οι ισχυρισμοί του μηχανικού της BMW

Ο μηχανικός του οχήματος του 44χρονου μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή του MEGA, υποστηρίζοντας ότι το αυτοκίνητο δεν είχε υποστεί καμία μηχανική επέμβαση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για πολύ καινούργιο μοντέλο, το οποίο δεν είχε δεχθεί βελτιώσεις, πέρα από ένα τελικό σιλανσιέ στην εξάτμιση, που προκαλούσε ελαφρώς περισσότερο θόρυβο.

«Είναι πολύ καινούργιο το αυτοκίνητο αυτό, για να έχει κάποια βελτίωση. Ένα τελικό σιλανσιέ έχει να κάνει λίγο παραπάνω θόρυβο, τίποτα άλλο. Και πάλι επώνυμης εταιρείας. Δεν είχε άλογα το αυτοκίνητο παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μηχανικός. Όσο για το γεγονός ότι ο ίδιος ο 44χρονος έγραφε στα social media, ότι το αυτοκίνητό του ήταν πειραγμένο και ότι είχε αυξήσει την ιπποδύναμη, ο μηχανικός υποστηρίζει, ότι πιθανόν να ήταν ένα εμπορικό κόλπο του ίδιου του 44χρονου, ο οποίος έχει πλυντήριο αυτοκινήτων, στο οποίο κάνει επίσης γυάλισμα και κεραμική επίστρωση, προκειμένου να προσελκύσει πελάτες.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ακόμη κι αν ο 44χρονος επιθυμούσε να αυξήσει την ιπποδύναμη, δεν θα μπορούσε, καθώς τα καινούργια εργοστασιακά αυτοκίνητα είναι τεχνικά «κλειδωμένα» και δεν επιδέχονται προγράμματα ή βελτιώσεις αυτού του είδους. «Εκεί είναι το αυτοκίνητο. Μπορείτε να το δείτε. Τι πειραγμένο; Δηλαδή, δύο φίλτρα και ένα τελικό της εξάτμισης καθορίζει ένα αμάξι ως πειραγμένο; Ποτέ. Τα αυτοκίνητα αυτά, όλα τα εργοστασιακά αυτοκίνητα πέραν του 2024 είναι κλειδωμένα», πρόσθεσε ο μηχανικός στο MEGA.

Οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

Ο 44χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν έτρεχε και δεν παραβίασε κόκκινο φανάρι πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Ο μηχανικός τον περιγράφει ως σεβαστικό και ήπιο άνθρωπο, που πρόσφατα είχε αγοράσει ένα μικρό αυτοκίνητο για να μετακινείται πιο ήσυχα στη δουλειά του. Αντίθετα, κάτοικοι του νησιού καταθέτουν, ότι τον είχαν δει να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα, ακόμη και σε χώρους στάθμευσης, όπως αυτόν του λιμένα της Ρόδου. Οι αντιφατικές αυτές μαρτυρίες εξετάζονται από τις αρχές.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι έρευνες

Η εκπομπή του MEGA παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντα, που καταγράφουν τη στιγμή του τροχαίου, αποκαλύπτοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Η εικόνα και ο ήχος προκαλούν σοκ, ενώ καθημερινά προστίθενται νέες μαρτυρίες αυτοπτών. «Στις 17/5/2026 κινούμουν πεζή μαζί με τον φίλο μου. Δουλεύουμε από τέλη Αυγούστου σε ξενοδοχείο στη Ρόδο. Είδα το αυτοκίνητο να περνάει από δίπλα μας και να κινείται στην οδό με μεγάλη ταχύτητα. Έκανε εκκωφαντικό θόρυβο. Το φανάρι ήταν κόκκινο», αναφέρει μία από τις μαρτυρίες.

Η έκθεση της τροχαίας

Στην έκθεση της Τροχαίας σημειώνεται, ότι το φανάρι της αριστερής στροφής στη διασταύρωση όπου κινούνταν το όχημα με τις δύο γυναίκες, δεν λειτουργούσε σωστά, καθώς δεν άναβε το κόκκινο. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο, αν η βλάβη προκλήθηκε πριν ή μετά το δυστύχημα.

Τα ευρήματα δείχνουν, ότι ο 44χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος λίγο πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση. Το σημείο ακινητοποίησης της BMW υποδεικνύει ότι είχε αναπτύξει ιδιαιτέρως υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, έχουν καταγραφεί ίχνη πλάγιας ολίσθησης συνολικού μήκους 52,50 μέτρων που άφησε το όχημα του κατηγορουμένου πάνω στο οδόστρωμα, στοιχείο που όπως επισημαίνεται «σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Ειδικοί εκτιμούν, ότι η ταχύτητα του οχήματος ξεπερνούσε κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, φτάνοντας ακόμη και τα 140 χλμ./ώρα, ενώ στο σημείο του θανατηφόρου τροχαίου το όριο είναι μόλις 60 χλμ./ώρα. Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται, ενώ η Ρόδος παραμένει συγκλονισμένη από τις σκληρές εικόνες του τροχαίου και τις σπαρακτικές σκηνές στις κηδείες των δύο θυμάτων.