Καθυστερήσεις και προσωρινές δυσλειτουργίες σημειώθηκαν στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) και ΣΕΚ.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα και η ταυτόχρονη προσπάθεια πολλών υποψηφίων να εισέλθουν στο σύστημα δυσκόλεψαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ανταποκρινόμενος άμεσα και προκειμένου να διευκολύνει τους αποφοίτους, ο ΕΟΠΠΕΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων ΣΑΕΚ και ΣΕΚ ότι, λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας, παρουσιάζονται προσωρινές δυσλειτουργίες στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων.

Γνωρίζουμε ότι αρκετοί από εσάς αντιμετωπίζετε δυσκολία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ζητούμε την κατανόησή σας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία.

Για το λόγο αυτό, θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για την υποβολή των αιτήσεών τους. Η νέα ημερομηνία λήξης θα ανακοινωθεί άμεσα, με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.