Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον ημιτελικό (22/5, 21:00) , σε ένα παιχνίδι με φόντο την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Λίγο πριν από τη σημαντική αναμέτρηση, ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε στις δηλώσεις του τον σεβασμό που έχει για τη Βαλένθια και τον προπονητή της, Μαρτίνεθ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανταγωνιστική δυναμική της Ρεάλ και σχολίασε την κατάσταση της ομάδας όσον αφορά τους τραυματισμούς, επισημαίνοντας παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή της στον ημιτελικό.

Όσο δήλωσε ο Σκαριόλο

«Είμαστε περήφανοι που θα είμαστε στο Final 4 της Αθήνας, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο και είδαμε πολλές σπουδαίες ομάδες να μην τα καταφέρνουν να προκριθούν. Έχουμε ισχυρό κίνητρο να έχουμε μια καλή παρουσία. Η Ρεάλ είναι πάντα… Ρεάλ, μπορεί να έχει δυσκολίες, να μην είναι σε καλή κατάσταση, αλλά η ομάδα αυτή πάντα είναι ανταγωνιστική.

Οι τελευταίες εβδομάδες είχαν πολλά προβλήματα που διατάραξαν το πλάνο μας. Έπρεπε να αλλάξουμε τα σχέδιά μας μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Κάποια προβλήματα δεν γίνεται να καμουφλαριστούν και πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Θα πρέπει όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να έχουν πίστη.

Έχω μεγάλο σεβασμό για τη Βαλένθια και τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Γνωριζόμαστε καλά, έχουμε ήδη τεθεί αντιμέτωποι πολλές φορές φέτος. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της όπλα, ελπίζω η εμπειρία των δικών μας παικτών να μεταφραστεί σε πλεονέκτημα».