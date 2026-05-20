Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό (22/5, 21:00) του Final Four της Euroleague στο «Athens Telecom Center». Για να βρεθούν, όμως, στην τελική φάση η καθεμία κατέγραψε ξεχωριστή πορεία.

Οι «πορτοκαλί» τερμάτισαν δεύτεροι στην κανονική περίοδο και χρειάστηκαν να γυρίσουν από την κόλαση του 0-2 στον παράδεισο του 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό για να «τσεκάρουν» την παρουσία τους στην Αθήνα. Από την άλλη, οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν τη regular season στην τρίτη θέση και απέκλεισαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs με σκορ 3-1.

Ένας ισπανικός «εμφύλιος» που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με το διακύβευμα να είναι μεγάλο: Ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για έβδομη φορά τη φετινή σεζόν και επομένως, γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά, με την καθεμία να «τρέχει» το δικό της σερί.

Ο μοναδικός φετινός τίτλος των δύο ομάδων

Η «τρελή» πορεία της Βαλένθια ξεκίνησε τον Οκτώβριο στο Σούπερ Καπ της Ισπανίας. Μία διοργάνωση πους μας προϊδέασε για το τι θα ακολουθήσει. Μία ομάδα που πολλοί την περίμεναν στα όρια της 8άδας της Euroleague, έδειξε με το καλημέρα ότι είναι φτιαγμένη για σπουδαία πράγματα. Η νίκη στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ με 98-94 ήταν μία απόδειξη ότι κοιτάει πολύ παραπάνω, όπως και έγινε.

Ακολούθησε ο αγώνας για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε με 89-76 στη «Roig Arena», επιβεβαιώνοντας ότι το αδύναμο σημείο των Μαδριλένων στη φετινή διοργάνωση είναι οι εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Το σερί της Ρεάλ που κρατάει μέχρι και σήμερα

Έπρεπε να φτάσουμε στο 2026 και πιο συγκεκριμένα στις 18/1, ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να πετύχει την πρώτη φετινή της νίκη απέναντι στους «πορτοκαλί». Στο πρωτάθλημα της Ισπανίας η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν καταιγιστική και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια κέρδισε τη Βαλένθια με 94-79.

Σειρά πήρε το πιο εντυπωσιακό τους φετινό παιχνίδι για το Κύπελλο Ισπανίας. Σε μία αναμέτρηση, που «έσπασαν» καρδιές, η Ρεάλ γύρισε από το -5 με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα στο τελικό +2 (108-106) για να πάρει μία επική πρόκριση στον τελικό. Εκεί όμως η Μπασκόνια ήταν η μεγάλη νικήτρια, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Το κάστρο της Ρεάλ

Το μεγάλο προτέρημα της Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή Euroleague ήταν το «σπίτι» της. Στην «Movistar Arena» ηττήθηκε μόλις μία φορά (από τον Παναθηναϊκό) σε 19 αναμετρήσεις. Παρόμοια κατάληξη είχε και το παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια για την 31η αγωνιστική, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να πετυχαίνει μία σημαντική νίκη με 96-79.

Στην τελευταία τους φετινή «μονομαχία» οι Μαδριλένοι ήταν και πάλι νικητές, πετυχαίνοντας το τέταρτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα. Αυτή την φορά, «άλωσαν» την «Roig Arena» με 96-82 για την 28η αγωνιστική της ACB, λίγο πριν την έναρξη των playoffs της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς πέρα από την απώλεια του «πύργου» της, Έντι Ταβάρες, αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Άλεξ Λεν. Επομένως, η Βαλένθια έχει αυξημένες πιθανότητες να βάλει τέλος στο σερί των Μαδριλένων και να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος