Ο χρόνος για την έναρξη του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας μετρά αντίστροφα και η αγωνία για την έκβασή του κορυφώνεται. Αυτή την κούπα ποιος θα την πάρει; Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Θα το μάθουμε όλοι την Κυριακή το βράδυ όταν θα έχει τελειώσει ο τελικός. Δύο 24ωρα πάντως πριν από το τζάμπολ των ημιτελικών ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε δύο πράγματα: σε αγωνιστική αξία και σε ψυχολογική πίεση.

Περί του ότι οι Ερυθρόλευκοι εμφάνισαν φέτος την καλύτερη ομάδα δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανείς στην Ευρώπη. Ενα σύνολο πολύ πλήρες και με μεγάλο βάθος, με παίκτες μεγάλης αξίας και κλάσης σχεδόν σε κάθε θέση, με ομοιογένεια και με αφομοιωμένο πλήρως το στυλ παιχνιδιού του προπονητή του, με συνέπεια στα καλά αποτελέσματα, δίχως σημαντικά σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της χρονιάς και δίχως αγωνιστικά προβλήματα τώρα.

Οι αριθμοί αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Πρώτος στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης παικτών, πρώτος σε ασίστ, καλύτερη επίθεση, τρίτη καλύτερη άμυνα. Με τον MVP της κανονικής περιόδου (Βεζένκοφ), με δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης (Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ), με τους πρώτους σε αξιολόγηση, πόντους και ριμπάουντ να είναι Ερυθρόλευκοι.

Οπως και το… άγχος. Ερυθρόλευκο είναι κι αυτό. Το καταλαβαίνει κανείς από τις δηλώσεις που κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχετικά το μέγεθος της πίεσης που υπάρχει στον Ολυμπιακό, με τον κόσμο που ζητά συνεχώς από αυτόν και τους παίκτες του να κερδίσουν το τρόπαιο και όλα αυτά, που δεν είναι μόνο λόγια, αλλά περνούν αναπόφευκτα στο υποσυνείδητό τους.

Τα τέσσερα συνεχόμενα φάιναλ φορ χωρίς τίτλο που έχουν προηγηθεί, έχουν βάλει στον Ολυμπιακό ένα μεγάλο «πρέπει», που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο εξαιτίας τις ιστορικής ευκαιρίας που του παρουσιάζεται να κερδίσει την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του «αιώνιου» αντιπάλου του, το ΟΑΚΑ. Τέτοια πίεση δεν αισθάνονται ούτε η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ, που έχουν κατακτήσει από μία φορά το τρόπαιο την τελευταία τετραετία, ούτε πολύ περισσότερο η Βαλένθια, που αισθάνεται απόλυτα επιτυχημένη και μόνο που έφτασε ως εδώ.

Ολα, λοιπόν, θα κριθούν από την ψυχολογική διαχείριση του φάιναλ φορ. Σε τέτοιες διοργανώσεις δεν κερδίζει συνήθως η καλύτερη ομάδα, αλλά εκείνη που διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά της. Κι αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Αν δεν τον πνίξει το άγχος, την Κυριακή το βράδυ θα είναι πρωταθλητής.