Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:20, η Νίκη Λυμπεράκη συναντά τον Νάσο Γκαβέλα στην εκπομπή του MEGA «Πάμε μια βόλτα;». Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 100μ. Τ11 επιστρέφει σε μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του και μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες, τους ανθρώπους και τις εμπειρίες που καθόρισαν τη διαδρομή του μέσα κι έξω από τον στίβο.

Πρώτος σταθμός, το 1o Γενικό Λύκειο Ψυχικού όπου φοίτησε. Σήμερα, το γυμναστήριο φέρει το όνομά του, ως αναγνώριση της πορείας και του συμβολισμού που εκπροσωπεί ο ίδιος για τη νέα γενιά. Μέσα στις σχολικές αίθουσες, ο Νάσος Γκαβέλας αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας, τις προκλήσεις που συνάντησε και το bullying που βίωσε λόγω της αναπηρίας του. Συναντά ξανά τη φιλόλογό του, Αριστέα Τόντη, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα μια έκθεση που είχε γράψει ως μαθητής για τον αθλητισμό, ένα κείμενο που αποτυπώνει τη σκέψη, την πειθαρχία και την ωριμότητα που τον χαρακτήριζαν ήδη από τότε.

Η διαδρομή συνεχίζεται στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης, εκεί όπου ο Νάσος Γκαβέλας αφιέρωσε αμέτρητες ώρες προπόνησης και γεννήθηκε μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τον συνοδό και συναθλητή του, Δημήτρη Χρυσάφη. Οι δυο τους μιλούν για τη συνεργασία τους, τη φιλία τους που αναπτύχθηκε μέσα στον στίβο αλλά και τις απαιτητικές στιγμές που μοιράστηκαν στις κορυφαίες διοργανώσεις του κόσμου.

Σε μία από τις πιο ξεχωριστές στάσεις της εκπομπής, η Νίκη Λυμπεράκη οργανώνει μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Θοδωρή Αθερίδη, στο Μικρό Παλλάς. Μέσα από μια απτική ξενάγηση στον θεατρικό χώρο, αναδεικνύεται μια διαφορετική εμπειρία πρόσβασης και επαφής με την τέχνη για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Το ταξίδι συνεχίζεται στην Πύλο, έναν τόπο με βαθιά συναισθηματική αξία για τον Παραολυμπιονίκη. Εκεί, μαθητές και εκπαιδευτικοί τον υποδέχονται θερμά και ο ίδιος μοιράζεται σκέψεις για την επιμονή, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη που χρειάζεται κανείς για να προσπαθεί, ακόμη και όταν οι συνθήκες μοιάζουν αντίξοες. Τελευταία στάση, το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κωστής Τσικλητήρας, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού αθλητισμού που αποτέλεσε για τον Νάσο Γκαβέλα πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς στη δική του πορεία.

