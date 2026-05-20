Άλυτος παραμένει ο «γρίφος» της έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης (19/05), σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, το παραλιακό μέτωπο, αλλά και συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Παρότι οι αρμόδιες Αρχές διαβεβαιώσαν πως δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή, μέχρι και αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει δοθεί σαφής εξήγηση για το φαινόμενο.

Υπενθυμίζεται πως, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων δέχθηκε πολλές κλήσεις από πολίτες που έκαναν λόγο για έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Enaon EDA επισημαίνει πως «δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής», και ενημερώσει πως η διαδικασία των ελέγχω ολοκληρώθηκε χθες στις 22:30.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας. «Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκαν επιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα δύο σενάρια

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο tanea.gr, τόνισε πως δύο είναι τα σενάρια που επικρατούν για την έντονη οσμή αερίου, «δείχνοντας» δύο πιθανά σημεία προς την θάλασσα. «Φαίνεται πως η οσμή προέρχεται από τον Σαρωνικό, με την πηγή να εντοπίζεται ανάμεσα στα Ναυπηγία Σαλαμίνας/Περάματος, ή έξω από την Αίγινα από κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο».

Όπως εξηγεί ο κ. Σαρηγιάννης, υπάρχει πιθανότητα «να ξαναγίνει αυτό που έγινε, καθώς είχε συμβεί και τον περασμένο Μάιο. Στο πρώτο σενάριο που εξετάζουμε, αναφερόμαστε σε καθαρισμό ή venting, -άρα και εξαέρωση ατμών από υδρογονάνθρακες-, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο, που είναι αγκυροβολημένο κάπου ανοιχτά στην Αίγινα. Στο δεύτερο σενάριο, εστιάζουμε σε πιθανές εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων, όπου ουσιαστικά κόβονται μέταλλα που έχουν εμποτιστεί με τις αντίστοιχες ενώσεις, που μπορούν να μεταδοθούν λόγω των ανέμων. Στην δεύτερη περίπτωση εστιάζουμε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, στο κανάλι που υπάρχει ενδιάμεσα».

Παράλληλα, τονίζει πως δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή, «δεν σημειώθηκε κάτι στα ΕΛΠΕ, οπότε θεωρώ πως δεν είναι βιομηχανική η πηγή. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι αντίστοιχο φαινόμενο είχε σημειωθεί και πέρυσι τον Μάιο, με την πηγή να είναι η ίδια, άρα πιστεύω πως είναι θέμα περιοχής».

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, προχώρησε και σε μία πρόσθετη ανάλυση, εξετάζοντας την πορεία των αέριων μαζών με την διαδικασία αντίστροφης ιχνηλάτησης. «Ουσιαστικά, ανατρέξαμε πίσω χρονικά, περίπου 24 ώρες, για να δούμε την διαδρομή των μαζών του αέρα, που έφτασαν γύρω στις 13:00 το μεσημέρι σε περιοχές όπως η Βούλα και η Δραπετσώνα, προκειμένου να εντοπίσουμε την προέλευσή τους. Από τον έλεγχο προέκυψε, ότι οι τροχιές συγκλίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, αυτά που αναφέραμε παραπάνω, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στο περσινό φαινόμενο».

«Δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό»

Καθώς περνούσαν οι ώρες και επίσημη απάντηση για την οσμή αερίου δεν υπήρξε, μέχρι και αυτή την στιγμή, πλήθος χρηστών στα social media έκαναν τα δικά τους σενάρια, αναφερόμενοι και σε πιθανό σεισμό που θα ακολουθήσει. Το tanea.gr επικοινώνησαν με τον σεισμολόγο κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος ανέφερε πως «δεν φαίνεται να είναι γεωλογικής προέλευσης, και πολύ περισσότερο δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» και πρόσθεσε ότι:

«Στο παρελθόν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έχει παρατηρηθεί η έξοδος ευγενών αερίων, όπως είναι το ραδόνιο, πριν από σεισμούς. Όμως, αυτά τα ευγενή αέρια δεν έχουν οσμή, άρα δεν τα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, αλλά ούτε από χημική άποψη, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που παρατηρείται στην Αττική. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι μάλλον αυτή την περίπτωση πρέπει να την αποκλείσουμε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, είναι το ερώτημα, γιατί οι αρμόδιες Αρχές δεν προχώρησαν αμέσως στην δειγματοληψία αέρα, ώστε να πραγματοποιηθεί μία χημική ανάλυση. Τόσο στον αέρα, όσο και στην θάλασσα, για να αποκλειστούν περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να είμαι ειδικός σε τέτοια ζητήματα».

Παράλληλα, ειδικός με αντικείμενο την γεωλογία, που μίλησε στο tanea.gr, ανέφερε με την σειρά του ότι: «Αν υπήρχαν διαρροές φυσικού αερίου, που από την έκτασή τους, όπως συμπεραίνεται, θα ήταν μεγάλες, και θα υπήρχε θέμα στην πηγή της διαρροής, θα ήταν αφόρητη η κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ένα διαφορετικό σενάριο είναι να προέρχεται από τον θαλάσσιο χώρο, ίσως από κάποιο δεξαμενόπλοιο, ωστόσο αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το τρίτο σενάριο είναι να προέρχεται από την Ψυττάλεια, ή από κάποιον άλλον χώρο λυμάτων. Οι πιθανότητες πάντως, οδηγούν προς την θάλασσα».

Οι πιθανές πηγές που μπορούν να ερευνηθούν

«Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές» αναφέρει σε ανάρτησή του στο “X” ο Θοδωρής Κολυδάς και συνεχίζει:

«Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία. Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν. Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα».

🎯ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ✅Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού… pic.twitter.com/nOKJ0HhT21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Καμία ένδειξη αυξημένων ρύπων

Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρύπων, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες.

Σε επιφυλακή το Λιμενικό

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.