Με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Σήματα | Βιομηχανικά Σχέδια | Ευρεσιτεχνίες: Διαδικασίες Κατοχύρωσης και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις ΜμΕ», την οποία συνδιοργάνωσαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και επαγγελματιών, αναδεικνύοντας την διαρκώς αυξανόμενη σημασία της προστασίας της βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας, ήταν η ουσιαστική και πρακτική ενημέρωση των επιχειρήσεων, σχετικά με:

τις διαδικασίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και ευρεσιτεχνιών,

τα οφέλη προστασίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων,

καθώς και τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, μέσω του SME Fund 2026.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Ιωάννης Μάνος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος, ενός βιομηχανικού σχεδίου, ή μιας καινοτόμου ιδέας, δεν αποτελεί μια απλή τυπική διαδικασία, αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο προστασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

«Για κάθε επιχείρηση που παράγει, καινοτομεί και επενδύει στην ποιότητα, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί επένδυση με πραγματική προστιθέμενη αξία και σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο του ΒΕΑ και του Enterprise Europe Network, μέσα από το οποίο το Επιμελητήριο στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις μέλη του, στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν, να δικτυωθούν και να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Η κα Κατερίνα Μαργέλλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών του ΟΒΙ, παρουσίασε τον ρόλο και τις βασικές υπηρεσίες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην κατοχύρωση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα και γεωγραφικές ενδείξεις.

Από την πλευρά του ΒΕΑ, η κα Μίνα Πελέκη, από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, παρουσίασε τις υπηρεσίες εξωστρέφειας που προσφέρει το Επιμελητήριο, μέσω του Enterprise Europe Network, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες διεθνούς δικτύωσης, αναζήτησης συνεργασιών, συμμετοχής σε Β2Β συναντήσεις και πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και αγορές του εξωτερικού.

Στη συνέχεια, η κα Ανδριανή Μαρίνου, Δικηγόρος LLM, και ο κ. Αριστείδης Πιτταράς, Διευθυντής Καταθέσεων και Χορηγήσεων του ΟΒΙ, παρουσίασαν αναλυτικά τις διαδικασίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση:

στα βασικά στάδια κατοχύρωσης,

στην ανάγκη έγκαιρης προστασίας της καινοτομίας,

αλλά και στον ρόλο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως εργαλείου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της κας Ελισάβετ Καραγιαμπή από το IP for Competitiveness Service – Business Development Department του EUIPO, σχετικά με το SME Fund 2026, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα για τη μείωση του κόστους κατοχύρωσης σημάτων, σχεδίων και ευρεσιτεχνιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κρίσιμα εργαλεία προστασίας και ανάπτυξης.

Η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΒΕΑ, ΟΒΙ και EUIPO για την παροχή έγκυρης, πρακτικής και εξειδικευμένης ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο όπου η καινοτομία, η προστασία της γνώσης και η εξωστρέφεια, αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, αξιοποιώντας τη συμμετοχή του στο Enterprise Europe Network, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις μέλη του με υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και διεθνούς δικτύωσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειάς τους.