Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, αναφέρθηκε εκτενώς σε τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Ειδικότερα, σχετικά με την υπόθεση του drone στο Ιόνιο, επισημάνθηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για ένα «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό», το οποίο έχει ήδη θέσει υπόψη των Ευρωπαίων εταίρων του στο πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Όπως έγινε γνωστό, η Ελλάδα έχει εκφράσει την ανησυχία της τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και απευθείας στον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, κατά την άτυπη συνομιλία που είχε μαζί του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναμένει το επίσημο πόρισμα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα, τόσο διμερώς όσο και σε διεθνές επίπεδο.