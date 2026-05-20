Η ΑΕΚ μετά την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος θα εκκινήσει τη νέα χρονιά ως το απόλυτο φαβορί. Δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα που κατέρρευσε και έκανε έξι ήττες. Είναι η ομάδα που έκανε ένα αήττητο σερί 24 αγώνων, δεν έχασε σε δέκα συνεχόμενα ντέρμπι και μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς στα play off. Τους έβαλε λοιπόν όλους από κάτω και τώρα οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να την «κυνηγήσουν».

Αυτό το καλοκαίρι άλλωστε, όπως έχει προαναγγείλει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και έχει επιβεβαιώσει και ο Μάρκο Νίκολιτς, ολοκληρώνεται το πλάνο της ανανέωσης και του rebuilding. Αυτό το καλοκαίρι, η ΑΕΚ θα είναι επί της ουσίας η ομάδα που ονειρεύονται οι δύο άνθρωποι που «τρέχουν» στην ουσία τον αγωνιστικό σχεδιασμό και επιτρέπει στον Μάριο Ηλιόπουλο να πατάει κουμπιά.

Η ΑΕΚ ειδικά με την πρόκληση του Champions League μπροστά της χρειάζεται ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις από παίκτες γεμάτους ποιότητα που θα κάνουν τη διαφορά. Θέλει δεξί μπακ επιπέδου Ρότα.

Θέλει ένα στόπερ επιπέδου Μουκουντί και Ρέλβας. Θέλει σίγουρα ένα καλύτερο αριστερό μπακ από τα δύο που υπάρχουν τώρα στο ρόστερ της.

Θέλει και έχει προαναγγελθεί η απόκτηση ενός game changer για τη μεσαία της γραμμή, ο οποίος μαζί με τους Πινέδα και Μαρίν θα είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά. Θέλει επίσης έναν ακραίο.

Το τι άλλο μπορεί να χρειαστεί στην πορεία, ενδέχεται να προκύψει και από άλλους παράγοντες.

Από μία πώληση για παράδειγμα, ή από μία ατυχία. Η ΑΕΚ μόνο από την αποχώρηση των Κάλενς, Γιόνσον, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο και θα δούμε τι θα γίνει με τον Περέιρα, μπορεί να γλιτώσει από 4 μέχρι 5,5 εκατ. ευρώ.

Συν ότι έχει ήδη εγγυημένα άλλα 8,6 (μίνιμουμ) από τη League Phase του Europa, τουλάχιστον άλλα 15 από τα διαρκείας, προσθέστε άλλα οκτώ από το τηλεοπτικό και έξι από τον ΟΠΑΠ (για το γήπεδο και τη φανέλα) και δεν υπολογίζω καν τα γύρω γύρω. Μιλάμε για μία 40άρα με το «καλησπέρα» μέσα στο νερό…