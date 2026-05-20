Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από την ήπια αρχική υποχώρηση, με τις τιμές των μετοχών να σημειώνουν μικρά κέρδη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:15, διαμορφώνεται στις 2.216,28 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.193,92 μονάδες (-0,78%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 84,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,74%), του ΟΛΠ (+1,64%), της Τιτάν (+1,43%) και της Κύπρου (+1,24%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,93%), της Optima Bank (-1,92%), της ΕΥΔΑΠ (-1,57%) και της Motor Oil (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.009.811 και 1.451.034 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 18,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 50 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Interlife (+4,13%) και Δομική Κρήτης (+3,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-8,21%) και Κέκροψ (-5,37%).