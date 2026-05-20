Νέο μέτωπο ανοίγει μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το περιεχόμενό της προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, με τη Λάουρα Κοβέσι να ζητεί, κατά πληροφορίες, διευκρινίσεις με επιστολή που έστειλε χθες στον Γιώργο Φλωρίδη. Κι αυτό διότι η ρύθμιση προβλέπει ότι για τέτοιες υποθέσεις η ανάκριση θα διεξάγεται υποχρεωτικά «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης» από ειδικό εφέτη ανακριτή. Η αναφορά περί «ειδικής διάταξης» ήταν αυτή που χτύπησε πολλά καμπανάκια στο Λουξεμβούργο. Όπως μου λένε δικαστικές πηγές μου, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυπώθηκε η άποψη ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η εν λόγω νομοθετική αλλαγή δύναται – επί της ουσίας – να οδηγήσει σε αποκλεισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τη διερεύνηση υποθέσεων που εμπλέκουν βουλευτές.

Η βιασύνη καταγράφηκε

Τον προβληματισμό ενίσχυσε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ψηφίστηκε με τροπολογία που κατατέθηκε στις 11 το βράδυ της Δευτέρας και ψηφίστηκε χθες, λιγότερο από 24 ώρες μετά. Στη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει ευθέως, αν και διπλωματικά, ότι η βιασύνη «η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Δικογραφίες για δομές

Σας είχα ενημερώσει από πέρυσι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε λάβει καταγγελίες για ύποπτες αναθέσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως επιβεβαίωσε δημοσίευμα του Politico, θα πρέπει να περιμένουμε δικογραφίες. Πηγή από την EPPO επιβεβαίωσε ότι ερευνώνται συμβάσεις της περιόδου 2020-2021 για εργασίες κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας δύο προσφυγικών δομών, με δαπάνη 11,3 εκατ. ευρώ, 15 φορές μεγαλύτερη από άλλα, συγκρίσιμα έργα.

Τουρκικά πυρά στον Ανδρουλάκη

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο τούρκος αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο «εμπνευστής» της «Γαλάζιας Πατρίδας», με αφορμή το ταξίδι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή. Ο Γιαϊτζί σε ανάρτησή του εμφανίζεται ενοχλημένος τόσο από το ότι οι τουρκικές Αρχές επέτρεψαν την πραγματοποίηση της τελετής, όσο και από την παρουσία του Ανδρουλάκη και την ανάρτησή του που μίλαγε για την ελληνική παρουσία στην Καππαδοκία, κάνοντας λόγο για επίδειξη «ελληνικών φιλοδοξιών».

Ειδικός στην… άμυνα

Ερωτηματικά προκαλεί η συμμετοχή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο «Athens Defence Summit», που αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, ανάμεσα σε δεκάδες αξιωματούχους από όλο τον κόσμο. Ο Δημητριάδης θα μιλήσει με την ιδιότητα του πρώην γενικού γραμματέα του Κυριάκου Μητσοτάκη έως το 2022, οπότε και παραιτήθηκε στον απόηχο της αποκάλυψης ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον πυρήνα της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, υπουργούς, αξιωματικούς κ.λπ. Οπότε, ας πούμε, έχει μια εμπειρία στο θέμα.

Ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι θα μοιράζεται το πάνελ με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Ολμερτ. Τον Οκτώβριο του 2023, ο Ολμερτ επιβεβαίωσε στην ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ότι, έως και λίγους μήνες πριν, ήταν συνεργάτης της εταιρείας που εμπορευόταν το Predator, της Intellexa, και του πρωτοδίκως καταδικασμένου Ταλ Ντίλιαν. Η δήλωσή του ήρθε ύστερα από ρεπορτάζ που τον έφερε να έχει επαφές με θεσμικούς παράγοντες για την προώθηση του Predator σε κρατικές Αρχές ασφαλείας, αποκαλύπτοντας αλληλογραφία του με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών της Γερμανίας. Ο Δημητριάδης, βέβαια, δεν έχει αρνηθεί τις σχέσεις του με ισραηλινούς παράγοντες. Χθες μάλιστα ανήρτησε και φωτογραφία του με τον πρεσβευτή Νόαμ Κατζ, στη γιορτή για την 78η επέτειο του ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ.

Ανατροπές στη Θεσσαλονίκη

Ενδιαφέροντα βρήκα τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Τo The Point (για το Voria.gr) στην Α’ Θεσσαλονίκης. Καταγράφει μια δυναμική είσοδο του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι θα ταράξει για τα καλά τα δεδομένα του εκλογικού χάρτη της πόλης. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει χαμηλό ποσοστό 20,4% και το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 10,5%. Υπολογίζοντας όμως την είσοδο νέων κομμάτων, η ΝΔ πέφτει στο 19,4% και το ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 9,8%. Σε αυτό το σενάριο η Μαρία Καρυστιανού λαμβάνει ποσοστό 8,3% που τη φέρνει στην τρίτη θέση στη Θεσσαλονίκη. Με το κόμμα της Καρυστιανού στην εκλογική εξίσωση, η Ελληνική Λύση χάνει δυόμισι μονάδες, η δε Νίκη εξανεμίζεται, σύμφωνα πάντοτε με τη συγκεκριμένη μέτρηση.