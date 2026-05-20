Η Ελένη Αυλωνίτου έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ (κανονικά, παρέδωσε την κομματική της ταυτότητα) υποσχόμενη σε όσους διάβασαν τη σχετική της ανάρτηση: «Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα». Προφανώς, ετοιμάζεται για το κόμμα Τσίπρα λένε στα αριστερά πηγαδάκια – αφού βρέθηκε στο θέατρο της Ρεματιάς τις προάλλες. Τελικά, είναι όντως πολλοί και ψυχωμένοι οι συριζαίοι (πρώην και νυν) που δεν καταλαβαίνουν την άρνηση όσα «όχι» κι αν ακούσουν.

Παραιτήσεις

Μια και μιλάμε για τη συριζαϊκή αντιληπτική ικανότητα, είπε κι ο Χρήστος Γιαννούλης πως δεν αντιλαμβάνεται «ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να αποδείξουν ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα». Εχει κι αυτός τα δίκια του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά, αν ήμουν ο πρώην αρχηγός του, θα επεξεργαζόμουν λίγο τη συμβουλή εκείνου του κινέζικου ρητού που λέει «μην ενοχλείσαι αν δεν σε καταλαβαίνουν. Να ενοχλείσαι επειδή εσύ δεν γίνεσαι κατανοητός».

Ηλεκτρισμός

Το παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές ο Δημήτρης Καιρίδης: η ΝΔ θέλει για αντίπαλο τον Τσίπρα, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Εξήγησε κιόλας για ποιους λόγους. Επειδή «με όλη του τη φθορά διατηρεί ένα μέρος – θαμπωμένο, μειωμένο – του χαρίσματός του», ενώ ο Ανδρουλάκης δεν έχει χάρισμα, «δεν δημιουργεί ηλεκτρισμό» και δεν συσπειρώνει τους ψηφοφόρους της ΝΔ. Η ομολογία του δεν εξέπληξε κανέναν. Οποιοσδήποτε έχει φτάσει να εξαρτά την επιβίωσή του από τη μάχη με έναν εχθρό, έχει συμφέρον να τον διατηρήσει ζωντανό.

Αυτοψία

Ο Νίκος Ταχιάος έκανε χθες αυτοψία στο Πήλιο. Πήγε να επιθεωρήσει τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του Elias και του Daniel. Ο συριζαίος βουλευτής Μαγνησίας έσπευσε να επισημάνει πως ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε ερώτησή του, είχε παραδεχτεί ότι η υλοποίηση πολλών απ’ αυτά έχει μετατεθεί για το 2029. Ευτυχώς, που δεν είναι γαλάζιος με καταγωγή από το Νότιο Πήλιο – γιατί αν ένας τέτοιος παραπονιόταν για το οδικό δίκτυο εκεί, ίσως άκουγε «δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό του να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του».