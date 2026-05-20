Τέσσερις ημέρες αφότου αναχώρησε από το Πεκίνο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έφθασε εκεί χθες ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας έχουν φθάσε σε «ένα επίπεδο άνευ προηγουμένου». Οπως τονίζουν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την 25η επίσκεψη του ρώσου ηγέτη στην Κίνα και αντικατοπτρίζει – έπειτα μάλιστα και από το ταξίδι του Τραμπ – την «αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του Πεκίνου στην παγκόσμια σκηνή ως κέντρου παγκόσμιας διπλωματικής δραστηριότητας». Σι και Πούτιν έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ τις συναντήσεις του Σι με οποιονδήποτε δυτικό ηγέτη.

Τόσο το Πεκίνο όσο και η Μόσχα έχουν προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν την ανατροπή της παραδοσιακής αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τον Τραμπ για να προωθήσουν το δικό τους όραμα για έναν κόσμο που δεν κυριαρχείται από τις ΗΠΑ ή ένα σύστημα συμμαχιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Καθώς έχει ξεσπάσει διεθνώς ενεργειακή κρίση λόγω των εξελίξεων στο Ιράν, Σι και Πούτιν θα συζητήσουν σήμερα για τον αγωγό Power of Siberia 2, μήκους 2.600 χλμ., που αναμένεται να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα μέσω της Μογγολίας από τα αρκτικά κοιτάσματα φυσικού αερίου του Γιαμάλ. Θα συμπληρώσει τον υπάρχοντα αγωγό Power of Siberia 1 που μετέφερε 38 bcm φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα πέρυσι.

Ασκήσεις με πυρηνικά όπλα

Λίγη ώρα πριν προσγειωθεί το αεροσκάφος του Πούτιν στο Πεκίνο, ο ρωσικός στρατός ξεκίνησε τριήμερες ασκήσεις με πυρηνικά όπλα και τη συμμετοχή 65.000 στρατιωτών σε όλη τη χώρα, ενώ όπως έγινε γνωστό θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ. Σύμφωνα με τους αναλυτές, πρόκειται για επίδειξη δύναμης, την ώρα που ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ προειδοποιούσε ότι «οι στρατηγικοί κίνδυνοι μιας άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας αυξάνονται, κάτι που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες». Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» και η Μόσχα δοκίμασε αυτόν τον μήνα έναν νέο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές.

Ενδιαφέρον πάντως έχει η αποκάλυψη των «Financial Times» πως ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο ότι ο Πούτιν μπορεί να μετανιώσει για την εισβολή του στην Ουκρανία. Ατομα που ήταν παρόντα ανέφεραν ότι ο κινέζος πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών – είναι η πρώτη φορά που τα σχόλια του Σι σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αφορούν τον Πούτιν, καθώς μέχρι τώρα δεν είχε κάνει καμία σχετική αξιολόγηση.

Η πίεση

Την εκτίμηση του Σι φαίνεται να επιβεβαιώνει και ρεπορτάζ της «Wall Street Journal» που αναφέρει ότι ο πόλεμος πηγαίνει άσχημα για τις ρωσικές δυνάμεις τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Ο στρατός της Ουκρανίας έχει σχεδόν σταματήσει τον πολύ μεγαλύτερο στρατό της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, έχοντας αποκτήσει τακτικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το καλοκαίρι θα δοκιμάσει αν μπορεί να μετατρέψει αυτό το μικρό πλεονέκτημα σε ένα στρατηγικό σημείο καμπής, καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους βαθύτερα μέσα στη Ρωσία.

«Δεν κρατάμε μόνο τη γραμμή, αλλά αυξάνουμε και την πίεση» δηλώνει ο ουκρανός υπουργός Αμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ. Οι μηνιαίες απώλειες της Ρωσίας ξεπερνούν πλέον τις στρατολογήσεις, είπε. «Κάνουμε κάθε μέτρο ουκρανικής γης εξαιρετικά δαπανηρό για τον εχθρό».