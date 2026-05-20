Η Εθνική Ελβετίας έχει εδραιωθεί στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις και στοχεύει να αφήσει το στίγμα της στο Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο προπονητής Μουράτι Γιακίν έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας, με τον Γκρανίτ Τσάκα να ξεχωρίζει ως βασικός ηγέτης. Μαζί του θα αγωνιστούν οι Μανουέλ Ακάντζι, Νταν Εντόι και Μπριλ Εμπολό, παρέχοντας εμπειρία και σταθερότητα στο κέντρο της ομάδας.

Οι Ελβετοί έχουν κληρωθεί στον δεύτερο όμιλο, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις εθνικές ομάδες του Καναδά, της Βοσνίας και του Κατάρ.

Τερματοφύλακες: Μάρβιν Κέλερ, Γκρέγκορ Κόμπελ, Ιβόν Εμβογκό

Αμυντικοί: Μανουέλ Ακάντζι, Ορέλ Αμέντα, Εράι Κόμερτ, Νίκο Ελβέντι, Λούκα Ζακέζ, Μίρο Μουχέιμ, Ρικάρντο Ροντρίγκεζ, Σιλβάν Βίντμερ

Μέσοι: Μίκελ Αεμπίσερ, Κρίστιαν Φάσναχτ, Ρέμο Φρόιλερ, Αρντόν Γιασάρι, Γιοάν Μανζαμπί, Φαμπιάν Ρίντερ, Τζιμπρίλ Σο, Γκρανίτ Τσάκα, Ντένις Ζακάρια

Επιθετικοί: Ζικί Αμντουνί, Κουάντουο Ντουά, Μπριλ Εμπολό, Νόα Όκαφορ, Σεντρίκ Ίτεν, Νταν Εντόι, Ρούμπεν Βάργκας