Λίγες ημέρες πριν από το Final Four και τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερο challenge, καλούμενοι να αποκαλύψουν ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχουν αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού τους.

Οι απαντήσεις είχαν έντονο άρωμα NBA και ξεχώρισαν αρκετά ονόματα. Ο Νάντο Ντε Κολό ανέφερε τον συμπατριώτη του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Σπερς στα playoffs. Από την πλευρά του, ο Ντέβον Χολ επέλεξε τον Ντένις Σρέντερ, με τον οποίο συνυπήρξαν στο παρελθόν στην Οκλαχόμα.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν αποκάλυψε πως έχει στις επαφές του τον Ντέμιαν Λίλαρντ, καθώς οι δύο τους υπήρξαν συμπαίκτες για δύο χρόνια στο Πόρτλαντ, ενώ ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ανέφερε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον οποίο αγωνίστηκε στους Λέικερς.