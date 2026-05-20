Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τις διαρροές διαλόγων από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Θεμιστοκλής Δεμίρης.

«Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συγκεντρώσει όλα τα σχετικά δημοσιεύματα και να διερευνήσει την προέλευση των διαρροών, οι οποίες, όπως ανέφερε, ενδέχεται να συνιστούν ακόμη και ποινικό αδίκημα.

Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι, εφόσον η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας εντοπίσει πρόσωπα που ευθύνονται για τις διαρροές, θα ακολουθήσουν οι «νόμιμες διαδικασίες», όπως προβλέπεται.

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά από αιτήματα κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρόασή του πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, το οποίο ορίζει ότι «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».

Κυβερνητικές πηγές για διαρροή διαλόγου Ανδρουλάκη – Δεμίρη: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων», αναφέρουν σε ανακοίνωση κυβερνητικές πηγές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή».

Η διαρροή

Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία παρών ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναλυτικά ο διάλογος:

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου.