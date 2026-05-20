Ο στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Καραχάλιος κάθισε στο μικρόφωνο της διαδικτυακής εκπομπής «15 Λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο και, με διάθεση άκρως αποκαλυπτική, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, λίγες ώρες πριν τα αποκαλυπτήρια του την Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο είναι, βεβαίως, η ίδια η πρόεδρος του νέου κινήματος. Μόνο που αυτή τη φορά, η συζήτηση μετατοπίστηκε από το συλλογικό πένθος των Τεμπών στο παρασκήνιο της πολιτικής.

Ο Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα της επικοινωνίας για περίπου τρεις μήνες πριν τραβήξει «κόκκινη γραμμή», περιέγραψε έναν μάλλον αλλόκοτο κύκλο επιρροής γύρω από την πρωταγωνίστρια.

Από τη μία, στελέχη με βαριές επιχειρηματικές προσβάσεις στη Μόσχα, διασυνδέσεις με ρωσικά πυραυλικά συστήματα και βίντεο-αστεϊσμούς περί… KGB. Κι από την την άλλη, εκατοντάδες γκρουπ υποστηρικτών στα social media, τα οποία – κατά την άποψη του – δικαιολογούν υπόνοιες για ψηφιακά «bots» που χειραγωγούν την κοινή γνώμη.

Ο Καραχάλιος υποστηρίζει επίσης ότι για την ημερομηνία αποκάλυψης εγχειρήματος επιστρατεύθηκε η αστρολογία, μιλώντας για συναστρίες και «ωροσκόπους του Harvard» που επισπεύδουν τις διαδικασίες. Και αν αυτά σας φαίνονται ασύνδετα, προσθέστε στο μείγμα των ισχυρισμών του και μια ερημίτισσα μοναχή στα βάθη της Συρίας, μηνύματα στα αραμαϊκά και «δραχμόφιλες» πανεπιστημιακούς που υπογράφουν τυφλά διακηρύξεις.