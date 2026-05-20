Λίγο πριν την εκπνοή του αυτοφώρου σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, η ίδια προχώρησε σε ανάρτηση αναφορικά με το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές.

Η κα Καρυστιανού στην ανάρτησή της διερωτάται γιατί δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον Νίκο Καραχάλιο, αφού είναι γνωστή τόσο η κατοικία του όσο και η ενεργή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας υπόνοιες ότι προστατεύεται – όπως λέει – από το «σύστημα».

Σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει τα εξής

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;

Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;

Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!

Μα ποιους νομίζει ότι κοροϊδεύει; ´Έχετε μια ώρα ακόμη…».