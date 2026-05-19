Ολοένα και περισσότερο αυξάνεται στην Πορτογαλία ο αριθμός των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως «θηριανοί», δηλαδή ανθρώπων που ταυτίζονται με ζώα και υιοθετούν τη συμπεριφορά τους. Το φαινόμενο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να εκδώσει ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι οι κτηνίατροι δεν μπορούν να αναλαμβάνουν τη φροντίδα αυτών των ατόμων σε περίπτωση ασθένειας.

Η παρέμβαση του Συλλόγου ήρθε ύστερα από αιτήματα νεαρών Πορτογάλων «θηριανών» να τους παρασχεθούν υπηρεσίες κτηνιάτρου, θεωρώντας πως η ταυτότητά τους ως ζώα τούς καθιστά δικαιούχους τέτοιας περίθαλψης.

Η θέση του Κτηνιατρικού Συλλόγου

Στη δήλωσή του, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της χώρας καθορίζει σαφείς οδηγίες προς τα μέλη του για το πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση που δεχθούν επίσκεψη από κάποιον «θηριανό». Όπως επισημαίνεται, οι κτηνίατροι καλούνται να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν και να εξηγούν με σαφήνεια ότι δεν είναι αρμόδιοι για την ιατρική φροντίδα ανθρώπων, ακόμη κι αν αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.

«Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι, το OMV (Κτηνιατρικός Σύλλογος) ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα ακόλουθα», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας πως «η πορτογαλική νομοθεσία δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς “ταυτότητας ζώου” ενός ατόμου».

«Οι θηριανοί συνεχίζουν να είναι άνθρωποι»

«Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο», σημειώνει ο Σύλλογος, «συνεχίζει, για τους σκοπούς του νόμου, να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών».

Η σωστή γλώσσα επικοινωνίας

Σύμφωνα με το cmjornal.pt, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος προσθέτει πως εάν ένας επαγγελματίας βρεθεί αντιμέτωπος με έναν «θηριάνθρωπο», οφείλει να εξηγήσει «χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα» ότι «έχει τα προσόντα μόνο να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα».

Το φαινόμενο των therian

Το φαινόμενο των therian έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στο TikTok, όπου μέλη της κοινότητας εμφανίζονται να φορούν μάσκες, ουρές και άλλα αξεσουάρ που τους κάνουν να μοιάζουν με ζώα, μιμούμενοι τη συμπεριφορά τους.

Οι θηριανοί, ή αλλιώς θηριάνθρωποι, αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και άλλα ζώα. Πρόκειται για άτομα που αισθάνονται βαθιά σύνδεση με τα ζώα και εκδηλώνουν συμπεριφορές όπως γάβγισμα, νιαούρισμα ή περπάτημα στα τέσσερα, επιδιώκοντας να εκφράσουν την ταυτότητά τους με αυτόν τον τρόπο.