Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν οι λάτρεις του ουρανού, καθώς ο Μάιος «κλείνει» με μια Μπλε Σελήνη — τη δεύτερη πανσέληνο του ίδιου ημερολογιακού μήνα.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο αναμένεται να προσφέρει ένα ξεχωριστό θέαμα, καθώς η Σελήνη θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό με τη χαρακτηριστική της λαμπρότητα, χωρίς ωστόσο να αποκτά πραγματικά μπλε απόχρωση.

Η αποκαλούμενη «Μπλε Σελήνη» δεν σχετίζεται με το χρώμα του φεγγαριού, αλλά με τη σπανιότητα του φαινομένου, όταν μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα εμφανίζονται δύο πανσέληνοι. Πρόκειται για μια συγκυρία που συμβαίνει περίπου κάθε δύο έως τρία χρόνια, λόγω του γεγονότος ότι ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες — λίγο περισσότερο από τη διάρκεια ενός τυπικού μήνα.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος θα είναι ταυτόχρονα και «μικροσελήνη», καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τη Γη, εμφανιζόμενη ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό σε σχέση με άλλες περιπτώσεις.

Ξημερώματα 1ης Μαΐου

Η δεύτερη πανσέληνος του Μαΐου θα γίνει ορατή τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στις 04:06. Στον ουρανό θα εμφανιστεί κοντά στην κατεύθυνση του λαμπρού αστέρα Αντάρη, στον αστερισμό του Σκορπιού, προτού κινηθεί προς την περιοχή του αστερισμού του Οφιούχου.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, μια εποχική Μπλε Σελήνη —η τρίτη από τις τέσσερις πανσελήνους μέσα σε μία αστρονομική εποχή— μπορεί να συμπέσει με μια ημερολογιακή Μπλε Σελήνη, δηλαδή τη δεύτερη πανσέληνο ενός μήνα, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ακόμη πιο ιδιαίτερο.

Αν και δεν υπάρχει μία ενιαία επιστημονικά καθιερωμένη εξήγηση για την προέλευση του όρου, πολλοί τον συνδέουν με τη γνωστή έκφραση «once in a blue moon», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Η φετινή Μπλε Σελήνη, αν και δεν θα αλλάξει χρώμα, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο όμορφα ουράνια γεγονότα της περιόδου για όσους στρέψουν το βλέμμα τους προς τον νυχτερινό ουρανό.