Oι ΗΠΑ προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας στην κατάσχεση πετρελαιοφόρου που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν, ενώ έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τρεις αμερικανούς αξιωματούχους. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Το πετρελαιοφόρο, με σημαία Μποτσουάνας και όνομα Skywave (στη φωτογραφία με το προηγούμενο όνομα Blue Sky), είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις τον Μάρτιο για τη συμμετοχή του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, το Skywave εντοπίστηκε δυτικά της Μαλαισίας την Τρίτη, αφού πέρασε από το Στενό της Μαλάκα.

Το πλοίο θεωρείται ότι φόρτωσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου στο νησί Χαργκ του Ιράν τον Φεβρουάριο, όπως αναφέρει η Lloyds List Intelligence, επικαλούμενη εμπορικούς μεσάζοντες.

Τρίτη κατάσχεση πλοίου με ιρανικές συνδέσεις

Πρόκειται τουλάχιστον για την τρίτη φορά που οι ΗΠΑ κατάσχουν πετρελαιοφόρο στο πλαίσιο των μονομερών κυρώσεων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που συνδέεται με το Ιράν. Οι ενέργειες αυτές είναι ανεξάρτητες από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει τα πλοία Majestic X και Tifani στον Ινδικό Ωκεανό, τον Απρίλιο, εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM, που καλύπτει τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Μέχρι στιγμής, η διοίκηση δεν έχει σχολιάσει επίσημα το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα της.

Πίεση προς την Τεχεράνη και προειδοποιήσεις Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση στην Τεχεράνη, ζητώντας την πλήρη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι σχεδίαζε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ωστόσο ανέβαλε την απόφαση έπειτα από αιτήματα συμμάχων του στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων οι ηγεσίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Αμερικανικές κυρώσεις και εμπλοκή εταιρειών

Επίσης, το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο προς τη Wall Street Journal, η οποία δημοσίευσε πρώτη την είδηση της κατάσχεσης.

Οι κυρώσεις αφορούσαν το προηγούμενο όνομα του πλοίου, BLUE GULF (T8A4799), το οποίο τότε έφερε σημαία Παλάου (νυν Μποτσουάνας) και αριθμό νηολογίου IMO 9328716. Το πλοίο είχε συνδεθεί με το Ιράν υπό την ένδειξη [IRAN-EO13902] και με την εταιρεία UNITED TANKERS LTD, σύμφωνα με τις αμερικανικές κυρώσεις της 13ης Μαρτίου 2025.