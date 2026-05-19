Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Βανς επισήμανε πως η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, ωστόσο δεν γνωρίζει από πού «προέρχονται».

Ο Βανς ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σημείωσε, θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε θέσει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο.

Loud and clear since day 1: Iran can NEVER have a nuclear weapon. pic.twitter.com/UsD9NcE7lD — The White House (@WhiteHouse) May 19, 2026

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει «δύο επιλογές, δύο δρόμους» στις σχέσεις με το Ιράν, τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική κυβέρνηση έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» μέσω των διαπραγματεύσεων και το Ιράν φαίνεται πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία μετά τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές.

Ωστόσο, ο Βανς προειδοποίησε ότι υπάρχει και «επιλογή Β», επισημαίνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία» εάν αποτύχει η διπλωματία.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Βανς, προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι «έτοιμη για όλα», αν και προτιμά μια διαπραγματευτική λύση.

Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι: «Θα μάθετε πολύ σύντομα αν πρέπει να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως βρισκόταν «λίγες ώρες μακριά» από το να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο τελικά ανέβαλε έπειτα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη «ικετεύει να κλείσει συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων στο προσεχές διάστημα.