Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του «στολίσκου για τη Γάζα», σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και πληροφορίες των διοργανωτών. Το Ισραήλ, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

«Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά», ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις καταγγελίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι:«έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις, χρησιμοποιήθηκαν μη φονικά μέσα εναντίον του σκάφους όχι εναντίον των διαδηλωτών ως προειδοποίηση». Όπως επισημαίνεται, «κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό», ενώ η επιχείρηση αφορούσε μόνο ένα σκάφος.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, έχουν ήδη αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Δύο ακόμη σκάφη εξακολουθούν να κινούνται στην ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζοντας την πορεία τους προς τη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επανέλαβε τη Δευτέρα, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάρρηξη στον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας που έχει θεσπίσει η χώρα.