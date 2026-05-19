Από τους μυστηριώδεις «καρχαρίες-φαντάσματα» μέχρι τα σαρκοφάγα σφουγγάρια που αποκαλούνται «μπάλες θανάτου», ο θαλάσσιος κόσμος εξακολουθεί να εκπλήσσει την επιστήμη με τα πιο παράξενα και άγνωστα πλάσματά του. Στα μεγάλα βάθη των ωκεανών εντοπίστηκαν πρόσφατα είδη που μαρτυρούν πόσο ανεξερεύνητη παραμένει η ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πρόκειται για τρία μόνο από τα 1.121 νέα είδη που ανακαλύφθηκαν μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Ocean Census — μια παγκόσμια πρωτοβουλία χαρτογράφησης της θαλάσσιας ζωής, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 ερευνητές από 85 χώρες.

Ο οργανισμός, που ιδρύθηκε από το ιαπωνικό Nippon Foundation και το βρετανικό ινστιτούτο Nekton, ανακοίνωσε ότι οι νέες ταυτοποιήσεις ειδών αυξήθηκαν κατά 54% σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η πρόοδος αυτή υπογραμμίζει το πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμη για τα οικοσυστήματα των ωκεανών.

Ακραίες συνθήκες, εντυπωσιακές ανακαλύψεις

Ο ωκεανός αποτελεί ένα από τα πιο ανεξερεύνητα περιβάλλοντα του πλανήτη. Ειδικά στα μεγάλα βάθη, όπου άλλοτε θεωρούνταν αδύνατη η ύπαρξη ζωής, οι επιστήμονες εντοπίζουν πλάσματα που μοιάζουν να προέρχονται από άλλον κόσμο.

Η υποθαλάσσια ζωή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές απειλές από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την εντεινόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η εξόρυξη ορυκτών από τον βυθό θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Με πολλά είδη να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν καν καταγραφούν, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο για να κατανοήσουμε και να προστατεύσουμε τη ζωή στους ωκεανούς», δήλωσε η Μισέλ Τέιλορ, επικεφαλής επιστήμης του Ocean Census.

Αποστολές στα βάθη του κόσμου

Μέσα σε έναν χρόνο, οι ερευνητές του Ocean Census πραγματοποίησαν 13 αποστολές σε μερικές από τις πιο απομονωμένες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη. Ανοιχτά της Ιαπωνίας, σε βάθος 800 μέτρων, ανακάλυψαν ένα νέο είδος σκουληκιού που ζει μέσα σε γυάλινο σφουγγάρι με διαφανή σκελετό, γνωστό ως «γυάλινο κάστρο». Το σκουλήκι και το σφουγγάρι συνυπάρχουν αρμονικά, προστατεύοντας και ωφελώντας το ένα το άλλο.

Στην Αυστραλία, οι επιστήμονες εντόπισαν μια χίμαιρα, τον αποκαλούμενο «καρχαρία-φάντασμα», σε βάθος 820 μέτρων. Το είδος αυτό συγγενεύει με τους καρχαρίες και τα σαλάχια, αλλά έχει ακολουθήσει δική του εξελικτική πορεία εδώ και περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια.

Στο Ανατολικό Τιμόρ εντοπίστηκε ένα μικροσκοπικό σκουλήκι με έντονες πορτοκαλί ρίγες, του οποίου οι τοξίνες μελετώνται ως πιθανές θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη σχιζοφρένεια.

Τέλος, στη Βόρεια Τάφρο των Νήσων Νότιων Σάντουιτς, στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, ανακαλύφθηκε ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι «μπάλα θανάτου», σε βάθος σχεδόν 3.700 μέτρων. Το σφουγγάρι αυτό παγιδεύει μικρά καρκινοειδή με μικροσκοπικά αγκίστρια και τα καταναλώνει.

Από την ανακάλυψη στην αναγνώριση

Το Ocean Census επισημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 13,5 χρόνια για να περιγραφεί επισήμως ένα νέο είδος. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, ο οργανισμός αναγνωρίζει πλέον τον όρο «ανακαλυφθέν» ως προσωρινή επιστημονική κατάσταση, ώστε οι πληροφορίες να είναι άμεσα διαθέσιμες στη διεθνή κοινότητα.

Η Τάμι Χόρτον, ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εξηγεί πως ορισμένα είδη που θεωρούνται νέα ενδέχεται τελικά να μην είναι. «Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά», σημείωσε.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της επίσημης καταγραφής: «Χωρίς την αναγνωρισμένη ονομασία, το είδος ουσιαστικά δεν υπάρχει για την επιστήμη, ούτε για την πολιτική προστασίας – τα ανώνυμα είδη δεν μπορούν να προστατευθούν».

Έκκληση για δράση

Οι ειδικοί του Ocean Census τονίζουν ότι κάθε νέα ανακάλυψη πρέπει να αποτελέσει αφορμή για ενίσχυση της προστασίας των ωκεανών και της βιοποικιλότητας. Η θαλάσσια ζωή έχει τεράστια οικολογική, επιστημονική και οικονομική αξία, υπογραμμίζουν.

«Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια αναζητώντας ζωή στον Άρη ή εξερευνώντας τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης», δήλωσε ο διευθυντής του οργανισμού Όλιβερ Στιντς. «Η ανακάλυψη της ζωής στον δικό μας πλανήτη κοστίζει ένα κλάσμα αυτών των ποσών. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε, αλλά αν μπορούμε να αντέξουμε να μην το κάνουμε».