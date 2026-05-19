Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίζεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τα ισπανικά και αγγλικά Μέσα να κάνουν λόγο για προχωρημένες εξελίξεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, η Ρεάλ φέρεται να κατέβαλε τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δεύτερη θητεία του Πορτογάλου τεχνικού στους «μερένχες», μετά την παρουσία του στον σύλλογο την περίοδο 2010-2013.

Ο 63χρονος προπονητής, πάντως, φαίνεται πως έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις προτού δώσει τα χέρια με τη διοίκηση της Ρεάλ. Όπως αναφέρει η COPE, ζήτησε πλήρη έλεγχο στο μεταγραφικό πλάνο, αλλά και ελευθερία στις αγωνιστικές αποφάσεις και τη διαχείριση του ρόστερ, χωρίς παρεμβάσεις από τη διοίκηση.

Παράλληλα, ο Μουρίνιο επιθυμεί να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις Τύπου μόνο πριν και μετά τους αγώνες, ενώ επέμεινε να στελεχώσει το τεχνικό επιτελείο αποκλειστικά με δικούς του συνεργάτες, όπως συνηθίζει σε όλες τις ομάδες που έχει εργαστεί.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, ο Πορτογάλος φέρεται να σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της Ρεάλ. Στη μεσαία γραμμή, πρώτος στόχος παρουσιάζεται ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ στο μεταγραφικό κάδρο βρίσκεται και ο Έντσο Φερνάντες της Τσέλσι, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας τριάδας μαζί με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Αλλαγές αναμένονται και στην άμυνα, καθώς το μέλλον του Ντάνι Καρβαχάλ παραμένει ανοιχτό. Η Ρεάλ εξετάζει περιπτώσεις όπως εκείνη του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ για το δεξί άκρο, ενώ για την αριστερή πλευρά επανέρχεται το όνομα του Αλφόνσο Ντέιβις. Στο κέντρο της άμυνας, ο Γιόσκο Γκβάρντιολ προβάλλει ως πιθανός παρτενέρ του Έντερ Μιλιτάο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σενάρια για την επιθετική γραμμή. Σύμφωνα με τη Sun, δεν αποκλείεται να αλλάξει ακόμη και ο ρόλος του Κιλιάν Εμπαπέ στην ενδεκάδα, την ώρα που ο Βινίσιους υπολογίζεται κανονικά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Παράλληλα, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ ενδέχεται να μετακινηθεί σε πιο δημιουργικό ρόλο, είτε ως επιτελικός μέσος είτε σε πιο ελεύθερη θέση πίσω από τον φορ.