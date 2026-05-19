Οι ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού προκρίθηκαν στα Final-4 του Champions League και το All Travel Services διοργανώνει εκδρομή στην Μάλτα, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν τα ευρωπαϊκά τρόπαια.

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα 300 εισιτήρια για τα Final-4 του Champions League στην Μάλτα και οι άνθρωποί του βρίσκονται σε συζητήσεις, για να αποκτήσουν οι Ερυθρόλευκοι ακόμη περισσότερα.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί, τον Ιούνιο, την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Ευρώπης. Οι ομάδες πόλο Ανδρών και Γυναικών του Θρύλου θα συμμετάσχουν στα Final-4 του Champions League στην Μάλτα, το διάστημα 10-13/6.

Με αφορμή, λοιπόν, τη συμμετοχή των «ερυθρόλευκων» ομάδων στα Final-4 του Champions League, το All Travel Services διοργανώνει εκδρομή στην Μάλτα, πέντε ημέρες (10-14/6), με κόστος συμμετοχής 680 ευρώ.

Το πενθήμερο πακέτο του All Travel Services: Με τον Ολυμπιακό στην Μάλτα για την κατάκτηση των ευρωπαϊκών Κυπέλλων του Champions League σε Ανδρες και Γυναίκες.

10-14/6/2026

Πενθήμερο αεροπορικό πακέτο

Τιμή: από 680€

Ημέρα 1 (10/6): Αθήνα ✈ Μάλτα, National pool Complex

Αναχώρηση από Αθήνα για Μάλτα με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Ρώμης). Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια (check in 14.00 – 15.00) και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα, μεταφορά στη National Pool Complex για να παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό αγώνα των Γυναικών. Μετά το τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 2 (11/6): Μάλτα (ημέρα ελεύθερη), National pool Complex

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Το απόγευμα, μεταφορά στη National Pool Complex για να παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό αγώνα των Ανδρών. Μετά το τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 3 (12/6) Μάλτα (ημέρα ελεύθερη), National pool Complex

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Το απόγευμα, μεταφορά στη National Pool Complex για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα των Γυναικών. Μετά το τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 4 (13/6) Μάλτα (ημέρα ελεύθερη), National pool Complex

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Το απόγευμα, μεταφορά στη National Pool Complex για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα των Ανδρών. Μετά το τέλος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 5 (14/6) Μάλτα ✈ Αθήνα

Πρωινό, παράδοση δωματίων (checkout) και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μάλτας. Απευθείας πτήση για Αθήνα και άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι.

Πτήσεις με Ιta Airways & Charter Flight

10/6/26 | Αθήνα – Ρώμη | AΖ 717 | 06:05 07:10

10/6/26 | Ρώμη – Μάλτα | AΖ 886 | 08:30 09:55

14/6/26 | Μάλτα – Αθήνα | Charter Flight | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ξενοδοχείο / Τιμές ανά άτομο

Soreda Hotel Malta (4*)

Δίκλινο/Τρίκλινο: 680€

Μονόκλινο: 880€

Περιλαμβάνονται:

*Αεροπορικά εισιτήρια

*Όλοι οι φόροι αεροδρομίων

*Αποσκευή έως 23 κιλά + χειραποσκευή 8 κιλά + 1 προσωπικό αντικείμενο

*4 διανυκτερεύσεις

*Πρωινό καθημερινά

*Όλες οι μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα

*Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας

*Δημοτικός φόρος διαμονής

*Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

*Εισιτήριο αγώνα (εξασφαλισμένο)

*Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα & επισκεπτόμενους χώρους όταν αυτό απαιτείτε

*Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο.

Όροι συμμετοχής:

Η κράτηση επιβεβαιώνεται μόνο με προκαταβολή 300€ ανά άτομο (κατόπιν σχετικής επικοινωνίας) και εξόφληση το αργότερο 20 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Σημειώσεις:

Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας 15ετίας σε καλή κατάσταση.

Τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως αποτελούνται από ένα διπλό κρεβάτι και ένα μικρότερο (καναπές ή πτυσσόμενο).

Κατεβάστε το πρόγραμμα της εκδρομής εδώ.