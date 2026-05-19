Η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια!

Η Μάντσεστερ Σίτι έδινε παιχνίδι ζωής και θανάτου απέναντι στη Μπόρνμουθ για την 37η αγωνιστική της Premier League, αλλά σκόνταψε και έμεινε στο 1-1. Έτσι κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο η Άρσεναλ, έχοντας 4 βαθμούς διαφορά, μία στροφή πριν από το τέλος της σεζόν. Η Άρσεναλ επικράτησε της Γουλβς με 1-0 την Τρίτη (18/5) το βράδυ και είχε αποκτήσει πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου, του πρώτου μετά από το 2004!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, την ώρα που οργιάζουν οι φήμες για την αποχωρησή του από τον πάγκο στο τέλος της σεζόν, παρουσιάστηκε ανέτοιμη για την συγκεκριμένη αναμέτρηση και έμεινε στην ισοπαλία 1-1. Βρέθηκε να χάνει από το 39′ με το γκολ του Κρούπι. Άργησε να αντιδράσει, την ώρα που η αντίπαλός της ήταν πιο κοντά στη νίκη. Ο Χάαλαντ ισοφάρισε στο 95′ και έδωσε πρόσκαιρη ελπίδα στους «πολίτες». Από την άλλη, η Μπόρνμουθ είναι στην 6η θέση με 56 βαθμούς και αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, μιας και ούτως ή άλλως διανύει εξαιρετική σεζόν.

Η Σίτι έφτασε κοντά στο να κοντράρει την Άρσεναλ, αλλά εν τέλει οι «κανονιέρηδες» ήταν πιο σταθεροί, διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν στην κορυφή της Αγγλίας, την ώρα που έχει μπροστά της και τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

