Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με επίκεντρο την υποψηφιότητα του Λουκ Λίντμπεργκ για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, καθώς και κρίσιμα διεθνή ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση του οράματος του Προέδρου Τραμπ για έναν ΟΗΕ που θα επιστρέψει “στα βασικά και ουσιαστικά”, με στόχο έναν πιο λιτό και υπόλογο οργανισμό. Παράλληλα, ο Ρούμπιο υποστήριξε τα προσόντα του Λίντμπεργκ, ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η ηγεσία του Λίντμπεργκ θα ενίσχυε τη διαφάνεια και τη διοίκηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, διατηρώντας την ιστορική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Διεθνείς πρωτοβουλίες και θέματα ασφάλειας

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό της παράνομης ναρκοθέτησης και της επιβολής διοδίων από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το Σχέδιο Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που κατατέθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν, με τη στήριξη εταίρων του Κόλπου.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε “τη συντριπτική υποστήριξη ευρείας βάσης μελών του ΟΗΕ προς τις προσπάθειες αυτές”, επισημαίνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και τις συντονισμένες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε ζητήματα παγκόσμιας υγείας.