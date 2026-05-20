Η Άρσεναλ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά το δώρο που της έκανε η Μάντσεστερ Σίτι που βγήκε ισόπαλη 1-1 με την Μπόρνμουθ.

Οι παίκτες των «κανονιέρηδων» φυσικά δεν κρατήθηκαν και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, την ώρα που όλοι τους παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την αναμέτρηση της Σίτι.

Το απίθανο σκηνικό καταγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Άρσεναλ και οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα απόλαυσαν τη στιγμή.

Το Έιμιρεϊτς ήδη υποδέχεται τους οπαδούς της Άρσεναλ, που έχουν αρχίσει να «μαζεύονται» στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ώστε να πανηγυρίσουν το μεγάλο αυτό επίτευγμα.