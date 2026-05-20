Η Άρσεναλ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά το δώρο που της έκανε η Μάντσεστερ Σίτι που βγήκε ισόπαλη 1-1 με την Μπόρνμουθ.
Οι παίκτες των «κανονιέρηδων» φυσικά δεν κρατήθηκαν και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, την ώρα που όλοι τους παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την αναμέτρηση της Σίτι.
Δείτε το βίντεο:
We did it, together. pic.twitter.com/wQDp02LvLd
— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Το απίθανο σκηνικό καταγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Άρσεναλ και οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα απόλαυσαν τη στιγμή.
ARSENAL PLAYERS CELEBRATING😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/JVqhIZMn8r
— Asad🇵🇸 (@Asxdk_98) May 19, 2026
Το Έιμιρεϊτς ήδη υποδέχεται τους οπαδούς της Άρσεναλ, που έχουν αρχίσει να «μαζεύονται» στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ώστε να πανηγυρίσουν το μεγάλο αυτό επίτευγμα.
The celebrations at the Emirates have BEGUN… pic.twitter.com/HZJc8T8SjX
— george (@StokeyyG2) May 19, 2026