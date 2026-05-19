Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ σχετικά με το ουκρανικό drone επιφανείας θαλάσσης που εντοπίστηκε ακυβέρνητο στο Ιόνιο, καθώς η Συμμαχία εμφανίστηκε ουσιαστικά να καλύπτει πλήρως τη χρήση τέτοιων μέσων από το Κίεβο στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση για το περιστατικό και για το κατά πόσο τέτοιες πρακτικές δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, χαρακτήρισε τις μεθόδους αυτές «τυπικές» μορφές ανορθόδοξου πολέμου όταν μικρότερες χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρότερους αντιπάλους.

«Ο ανορθόδοξος πόλεμος — μπορείτε να τον πείτε αντισυμβατικό ή ανορθόδοξο — είναι χαρακτηριστικός σε τέτοιες συγκρούσεις, ιδιαίτερα όταν μικρότερα κράτη αντιμετωπίζουν μεγάλες δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφές μήνυμα στήριξης προς την ουκρανική τακτική.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας πως, αν βρισκόταν ο ίδιος στη θέση της Ουκρανίας, θα επιχειρούσε επίσης να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα μέσα που διαθέτει. «Δεν δικαιολογώ κανέναν, αλλά αν ήμουν στη θέση τους, θα προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω κάθε διαθέσιμο μέσο», σημείωσε, προσθέτοντας πάντως ότι ζητήματα κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου αποτελούν αντικείμενο πολιτικής διαχείρισης.

Ο Ιταλός ναύαρχος επιχείρησε ταυτόχρονα να στρέψει τη συζήτηση προς τη ρωσική πλευρά, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύναμη «που πλήττει πολιτικές υποδομές, σκοτώνει αμάχους, παραβιάζει τα σύνορα κυρίαρχου κράτους και απαγάγει χιλιάδες παιδιά». «Δεν είναι αυτό ανορθόδοξος πόλεμος;» διερωτήθηκε.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, παρουσία και του Ανώτατου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, Αμερικανού στρατηγού Αλέξους Γκρίνκεβιτς, με βασικό αντικείμενο τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία και τη ραγδαία μεταβολή των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, μετατοπίζοντας το βάρος από τα ίδια τα οπλικά συστήματα στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

«Τα drones αποτελούν επανάσταση στο πεδίο της μάχης», τόνισε, εξηγώντας ότι πλέον ο κύκλος εντοπισμού, αναγνώρισης και πλήγματος στόχων μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπε, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει συνεχή συλλογή πληροφοριών και άμεση ανατροφοδότηση των επιχειρήσεων, συμπιέζοντας δραματικά τον χρόνο αντίδρασης.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο επικεφαλής της Ανώτατης Αρχής Έρευνας και Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Πιερ Βαντιέ, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε πως η σύγχρονη στρατιωτική ισχύς βασίζεται πλέον κυρίως στο λογισμικό, στα δεδομένα και στην ικανότητα άμεσης τεχνολογικής προσαρμογής.

Όπως εξήγησε, η Ουκρανία ανέπτυξε μέσα σε ελάχιστο χρόνο ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μοντέλο παραγωγής drones και αναβάθμισης λογισμικού, με τους ίδιους τους στρατιώτες να στέλνουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα χρήσης μέσω QR codes απευθείας στις κατασκευάστριες εταιρείες. Αυτό επιτρέπει την αναβάθμιση των συστημάτων ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες του πεδίου μάχης.

Οι τοποθετήσεις των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα των σύγχρονων συγκρούσεων, όπου τα μη επανδρωμένα συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός πόλεμος αποκτούν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές ισορροπίες.