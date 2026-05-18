Η Αθήνα επιβεβαίωσε την ύπαρξη άτυπης επικοινωνίας ανάμεσα στον Έλληνα και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, σε μια περίοδο που παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για το drone στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μόλις ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα. «Όταν εκδοθεί το πόρισμα τότε θα προβούμε στα ανάλογα διαβήματα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η ελληνική πλευρά αποφεύγει προς το παρόν να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό, επισημαίνοντας πως κάθε επίσημη τοποθέτηση θα γίνει μετά την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Το drone, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και το οποίο η Ελλάδα θεωρεί ουκρανικής προέλευσης — ισχυρισμό που το Κίεβο έχει επίσημα διαψεύσει, όπως σημειώνει το Reuters — εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου. Το περιστατικό προκάλεσε διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Κιέβου.