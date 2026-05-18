Στη Ρόδο, μία 54χρονη μητέρα και η 20χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους, μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, με άλλο όχημα που οδηγούσε 44χρονος, ο οποίος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη, προσπάθησε να στρίψει σε παράδρομο με πράσινο φανάρι.

Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο αυτοκίνητο, με τρεις επιβαίνοντες, κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 44χρονος οδηγός πάτησε γκάζι πριν ακόμα πλησιάσει το αυτοκίνητο των γυναικών, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σφοδρά πάνω του και να το ανατρέψει.

Το αυτοκίνητο της μητέρας και της κόρης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, εγκλωβίζοντας τις δύο γυναίκες.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο 44χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.