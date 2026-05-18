Σε παλιότερα συνέδρια της ΝΔ την τελευταία επταετία, το κλίμα ήταν από θερμό έως ενθουσιώδες: πολλά τα χαμογέλα, πολλά τα συνθήματα, πολλά τα παλαμάκια. Αυτό το συνέδριο όμως είχε μια αλλαγή στη θερμοκρασία – και όχι, δεν έφταιγε το νούμερο στα κλιματιστικά, που δούλευαν στο φουλ και δεν επέτρεπαν να αφαιρεθούν τα σακάκια. Δεν υπήρχε παλμός, δεν υπήρχε ομοψυχία. Και αυτό ήταν εμφανές με γυμνό μάτι, ακόμα και σε έναν περαστικό, από τη στάση του σώματος των παρισταμένων μέχρι τις αντιδράσεις τους στις ομιλίες των μεγαλοστελεχών – και του ίδιου του Μητσοτάκη.

«Ώρα φαγητού»

Ηταν σε όλους έτσι; Οχι, δεν ήταν. Η διαφορά στην αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νίκος Δένδιας ήταν αιφνίδια και τόσο ενδιαφέρουσα όσο τα εσωκομματικά καρφιά στην ομιλία του: δεν έπεφτε καρφίτσα. Τον υποδέχτηκαν χειροκροτώντας όρθιοι, υπό τους ήχους σφυριγμάτων. Ο υπουργός Αμυνας χαιρέτησε διά χειραψίας ένα ένα τα μέλη του προεδρείου, προτού ευχαριστήσει τους παρισταμένους: «Δεν περίμενα τέτοια ώρα, ώρα φαγητού, μια τόσο γεμάτη αίθουσα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου». Εκεί έπεσε το πρώτο καρφί, για τη σειρά των ομιλητών. Και πού να ήξερε πως την ώρα που αναγγέλθηκε η ομιλία του σίγασαν τα μικρόφωνα για λίγο στο βίντεο, κόβοντας στη μέση τα χειροκροτήματα.

Παρέλαση

Πού αλλού φάνηκε πως αυτό το συνέδριο ήταν διαφορετικό; Στο κέντρο Τύπου, όπου τις προηγούμενες φορές εκτός από τους δημοσιογράφους δεν πατούσε πολιτικό πόδι, όμως αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε παρέλαση στελεχών πρώτης γραμμής, εσωκομματικών παικτών, υπουργών και κάθε λογής δελφίνων, για να «ζυμωθούν» και να κόψουν κλίμα. Από εκεί πέρασαν ο Παύλος Μαρινάκης και ένας στενός συνεργάτης του Νίκου Δένδια, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Αδωνις Γεωργιάδης ανταμώθηκαν στην πόρτα (ο ένας έμπαινε, ο άλλος έβγαινε). Είχε προηγηθεί ο άτυπος διάλογος για την τοξικότητα από το βήμα μεταξύ τους και είχαν έρθει να δηλώσουν παρουσία.

Ούτε στο βίντεο

Η διαχείριση της απουσίας δύο πρώην πρωθυπουργών της παράταξης δεν ήταν εύκολη από τους διοργανωτές – και αυτό επηρέασε και το γνωστό βίντεο που παίζει καθιερωμένα στην έναρξη των συνεδρίων κάθε κόμματος. Αυτή τη φορά, η Πειραιώς επέλεξε αντί για ιστορικές στιγμές στην πορεία της ΝΔ να δώσει τον λόγο στα μέλη του κόμματος. Οι μόνες ηγετικές φιγούρες που εμφανίστηκαν στο βίντεο ήταν του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μοναδικό που θύμιζε τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά (των οποίων η τελευταία αμιγώς κομματική παρουσία ήταν στο συνέδριο του 2024) ήταν οι συχνές αναφορές των ονομάτων τους από τους ομιλητές.

Απορία

«Εκλογές το 2027». Οι πρώτες ή οι δεύτερες;