Η Dara, η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της προώθησης του τραγουδιού της “Bangaranga”. Τότε, η φετινή εκπρόσωπος της Βουλγαρίας βρέθηκε στο κλαμπ όπου εμφανιζόταν η Ελένη Φουρέιρα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Dara ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με τη Φουρέιρα το τραγούδι που τελικά της χάρισε την κορυφή, τόσο στην ψηφοφορία των επιτροπών όσο και του κοινού.

Ήδη από τότε, στο TikTok είχε δημοσιευθεί ένα σχετικό βίντεο. Μετά τη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026, το στιγμιότυπο αυτό έγινε ξανά viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια από θαυμαστές.