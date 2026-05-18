Μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης στη Eurovision 2026, ο Akylas και οι συνεργάτες του επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπου τους υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα και ενθουσιασμό.

Αν και ο τραγουδιστής δεν κατέκτησε το τρόπαιο, κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού και να αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με την εμφάνισή του στη σκηνή του διαγωνισμού.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” που τον περίμενε στο αεροδρόμιο, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της Eurovision και στην ελληνική συμμετοχή. Όπως δήλωσε: «Ο Akylas πραγματικά τέσσερις μήνες τώρα έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους και εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision ούτε τα αποτελέσματα. Είναι στη 10η θέση. Ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο».

Συμπλήρωσε επίσης: «Κι εγώ στεναχωρήθηκα με τη 10η θέση, και εγώ ήθελα να είναι παραπάνω αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και το κάναμε με αγάπη πραγματική».