Ο Akylas εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα και τους φίλους της Eurovision σε όλο τον κόσμο, λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Ο εκπρόσωπος της χώρας μίλησε με συγκίνηση για την αγάπη και τη στήριξη που δέχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του.

Σε μήνυμά του προς τους fans, ο Akylas τόνισε πως η εμπειρία αυτή θα μείνει αξέχαστη, ευχαριστώντας όλους όσοι τον στήριξαν και τον ακολούθησαν σε αυτό το μουσικό ταξίδι.

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκα λίγο. Δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς και να απογοητεύσω κανέναν» τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν μπορούσε να ανοίξει το κινητό του μετά τα αποτελέσματα γιατί δεν ήξερε τι θα δει.

«Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό» είπε πάντως ο Akylas ξεδιπλώνοντας τα σχέδιά του για το καλοκαίρι.

Χθες, ο Ακύλας στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 για τον διαγωνισμό, δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ».