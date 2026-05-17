Σοκ στη Μόντενα προκαλεί η επίθεση οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά αρκετοί πολίτες. Δύο από τα θύματα υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων, ενώ μια γυναίκα 55 ετών παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημα και τη βιτρίνα καταστήματος.

Άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 52 και 69 ετών, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε συναγερμό την περιοχή, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της φονικής επίθεσης συνεχίζονται.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και αναμένεται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα. Την πόλη θα επισκεφθεί επίσης ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους πολίτες που συνέδραμαν στη σύλληψη του δράστη, Σαλίμ Ελ Κούντρι.

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, δήλωσε ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης, ο Ελ Κούντρι παρουσίασε από το 2022 έως το 2024 σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Όπως τόνισε, «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής».

Ο 31χρονος δράστης κατηγορείται από τις εισαγγελικές αρχές για «διάπραξη σφαγής», σύμφωνα με τον ιταλικό ποινικό κώδικα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρά του.