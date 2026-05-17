Την ανάγκη στήριξης των τεχνικών επαγγελμάτων, ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των τεχνικών δραστηριοτήτων υπογράμμισε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας – BEA, Κωνσταντίνος Δαμίγος, κατά την παρέμβασή του στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου – Σιδήρου, που ολοκληρώνεται, σήμερα, στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του επιμελητηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας στο συνέδριο, το οποίο είχε κεντρικό σύνθημα «Ισχυρό Αποτύπωμα – Δημιουργική Συνέχεια», ο κ. Δαμίγος επισήμανε ότι ο κλάδος του αλουμινίου και των μεταλλικών κατασκευών αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής βιοτεχνίας και παραγωγής, με ουσιαστική συμβολή στην οικοδομική δραστηριότητα, στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, στην καινοτομία και στην απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων και επαγγελματιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής παραγωγικής δύναμης, τεχνογνωσίας και εξωστρέφειας, ωστόσο σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες και ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένων τεχνιτών και της ανάγκης αναζωογόνησης των τεχνικών επαγγελμάτων, σημειώνοντας ότι η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης σε κρίσιμες τεχνικές ειδικότητες.

«Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην πιστοποίηση και στη διαρκή κατάρτιση, ώστε η ελληνική κατασκευή να παραμείνει συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και της αξιοπιστίας. Χωρίς ισχυρή τεχνική βάση και νέα “χέρια”, δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργική συνέχεια ούτε αναπτυξιακή προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής επανασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να στραφούν σε παραγωγικά επαγγέλματα με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τεχνικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση και απλοποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης αποτελεί πάγιο αίτημα της επιχειρηματικότητας.

Όπως σημείωσε, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, σε συνεργασία με τα άλλα δύο Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, έχει ήδη υποβάλει πρόταση σχεδίου νόμου για την αδειοδότηση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμίγο, στόχος της πρότασης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου που θα στηρίζει τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των τεχνικών κλάδων.

Ο κ. Δαμίγος τόνισε ακόμη ότι σε μια περίοδο όπου η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή εξοικονόμηση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ο ρόλος των επιχειρήσεων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.