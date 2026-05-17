Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκπέμπει μηνύματα κλιμάκωσης μέσω δημόσιων τοποθετήσεων και αναρτήσεων, ενώ το ενδεχόμενο επανεκκίνησης διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτό αλλά αβέβαιο.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα», αφήνοντας αιχμές για πιθανή όξυνση στη σχέση με το Ιράν.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για πιθανή νέα φάση έντασης ή ακόμη και στρατιωτικών εξελίξεων ανάμεσα στις δύο χώρες.