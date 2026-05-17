Την έκδοση του Άλεξ Σάαμπ στις ΗΠΑ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καράκας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «η Βενεζουέλα ανακοινώνει την απέλαση του κολομβιανού πολίτη Άλεξ Ναΐμ Σάαμπ Μοράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2026. Η απόφαση απέλασης εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς κολομβιανός πολίτης εμπλέκεται στην τέλεση διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κολομβία, ο οποίος είχε συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας και του Ιράν, διορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας της χώρας τον Δεκέμβριο του 2024.

Ωστόσο, απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την αιχμαλώτιση του μέντορά του στο Καράκας, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Άλεξ Σάαμπ είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τον κατηγορούσαν ότι είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του. Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Σάαμπ είχε ανταλλαγεί με δέκα Αμερικανούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα.