Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης με την Ουάσιγκτον, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Κούβας προχώρησε τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιοποίηση ενός «οικογενειακού οδηγού» με οδηγίες άμυνας απέναντι σε μια ενδεχόμενη «στρατιωτική επιθετικότητα».

Όπως προκύπτει από επίσημες κρατικές ιστοσελίδες των επαρχιών του νησιού, η Αβάνα προετοιμάζει πλέον ανοιχτά τους πολίτες της για το χειρότερο δυνατό σενάριο.

Η έκδοση του συγκεκριμένου εγχειριδίου συμπίπτει με μια περίοδο ιστορικής διπλωματικής και στρατιωτικής δοκιμασίας ανάμεσα στους δύο ιδεολογικούς εχθρούς του Ψυχρού Πολέμου.

Εδώ και μήνες, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει έναν ασφυκτικό ενεργειακό αποκλεισμό στο κομμουνιστικό νησί –το οποίο απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από το αμερικανικό έδαφος– κατηγορώντας την Κούβα ότι αποτελεί «εξαιρετική απειλή» για την εθνική τους ασφάλεια.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε κλίμα ακραίας δυσκολίας, με αποκορύφωμα την έκτακτη μετάβαση του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην κουβανική πρωτεύουσα την Πέμπτη για κρίσιμες επαφές με κορυφαία στελέχη του καθεστώτος.

«Προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε»

Το ολιγοσέλιδο φυλλάδιο, το οποίο απευθύνεται στο σύνολο των νοικοκυριών της χώρας, περιλαμβάνει χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής απέναντι σε εχθρικές επιθέσεις, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Παρασκευής στην «Πύλη του Πολίτη» της Αβάνας.

Μάλιστα, ο περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός της επαρχίας Σάνκτι Σπίριτους στην κεντρική Κούβα, δημοσιοποίησε αυτούσιο το κείμενο στην ψηφιακή του πλατφόρμα.

Υπό το γενικό σύνθημα «προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε», το κράτος καλεί τους πολίτες να οργανώσουν άμεσα ένα οικογενειακό σακίδιο ανάγκης. Αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με επαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού, τρόφιμα μακράς διαρκείας, φαρμακευτικό υλικό, καθώς και απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής.

Παράλληλα, οι επίσημες οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση πρώτων βοηθειών από τον πληθυσμό, στη συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους συμβούλια πολιτικής προστασίας, καθώς και στην άμεση συμμόρφωση με τα σήματα συναγερμού σε περίπτωση που εκδηλωθούν αεροπορικές επιδρομές.

Σε ελεύθερη πτώση η οικονομία και το δίκτυο ενέργειας

Η πολεμική αυτή προετοιμασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη εφιαλτική καθημερινότητα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων του νησιού. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κοινωνικοοικονομική κατάρρευση, με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις πιο βασικές του ανάγκες σε είδη πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά από την πλήρη εξάντληση των καυσίμων, η οποία έχει οδηγήσει το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο σε πλήρη παράλυση. Οι ασταμάτητες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν εξαντλήσει την υπομονή των πολιτών, πυροδοτώντας τις τελευταίες ημέρες έντονες διαδηλώσεις σε πολλές συνοικίες της Αβάνας. Με αυτόν τον τρόπο, το καθεστώς βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα εξαιρετικά επικίνδυνο διπλό μέτωπο, καθώς η εσωτερική κοινωνική έκρηξη εξελίσσεται παράλληλα με την εξωτερική απειλή.