Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη με στόχο να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που βρίσκονται σε αδιέξοδο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, “ο Μόχσιν Νάκβι έφτασε σήμερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για διήμερη επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συζητήσεις και να προωθήσει την περιφερειακή ειρήνη”. Ο υπουργός έγινε δεκτός από τον Ιρανό ομόλογό του, Εσκαντάρ Μομενί.

Η επίσκεψη του Νάκβι πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά το ταξίδι στην Τεχεράνη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, γεγονός που υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο του Ισλαμαμπάντ στις περιφερειακές εξελίξεις.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει διαμεσολαβητική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τον προηγούμενο μήνα, φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Εκεχειρία και συνεχιζόμενες εντάσεις

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έθεσε σε μεγάλο βαθμό τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε ύστερα από τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Δηλώσεις και επόμενα βήματα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έχει λάβει μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση, τα οποία εκφράζουν πρόθεση συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την “αποτυχία”, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της αντιπρότασης της Τεχεράνης.